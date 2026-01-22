Klatsche für den KFC Uerdingen, FC Büderich und SuS 21 in Torlaune

Nichts zu holen gab es für den KFC Uerdingen im Duell mit dem Westfalen-Oberligisten TSG Sprockhövel. 0:3 hieß es am Ende aus Uerdinger Sicht. Deutlich besser lief es für den FC Büderich, der im Lokalduell den OSV Meerbusch mit 6:1 bezwang. Die GSG Duisburg musste sich dem SV Duissern mit 2:4 geschlagen geben, auch für den SV Biemenhorst war der Abend nicht von Erfolg gekrönt.

