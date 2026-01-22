 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Der FC Büderich war in Torlaune.
Der FC Büderich war in Torlaune. – Foto: Arno Wirths

Klatsche für den KFC Uerdingen, FC Büderich und SuS 21 in Torlaune

Am Abend standen am Niederrhein zahlreiche Testspiele an. Besonders torreich ging es zwischen dem OSV Meerbusch und dem FC Büderich zur Sache.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2

Nichts zu holen gab es für den KFC Uerdingen im Duell mit dem Westfalen-Oberligisten TSG Sprockhövel. 0:3 hieß es am Ende aus Uerdinger Sicht. Deutlich besser lief es für den FC Büderich, der im Lokalduell den OSV Meerbusch mit 6:1 bezwang. Die GSG Duisburg musste sich dem SV Duissern mit 2:4 geschlagen geben, auch für den SV Biemenhorst war der Abend nicht von Erfolg gekrönt.

Die Testspiele am Donnerstag, 22. Januar 2026

Heute, 19:30 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
1
5
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Rot-Weiß Deuten
SV Rot-Weiß DeutenSV RW Deuten
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
2
3
Abpfiff

Heute, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
1
6
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
3
0
Abpfiff

Heute, 19:45 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
2
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
19:30

Heute, 19:30 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
Abgesagt

Heute, 19:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
3
2
Abpfiff
Heute, 19:30 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
3
3
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
4
2
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
5
0
Abpfiff
Heute, 19:30 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
0
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
4
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
3
2
Abpfiff

Aufrufe: 022.1.2026, 22:25 Uhr
Marcel EichholzAutor