Klatsche für Baumberg, Coup für Sonsbeck, Spannung an der Spitze

Der 1. FC Kleve ging beim FC Büderich mit 0:5 unter, Kevin Weggen traf dreimal per Elfmeter. Damit bleibt Büderich im vorderen Mittelfeld.

FC Büderich – 1. FC Kleve 5:0

FC Büderich: Justin Möllering, Marvin Commodore, Ibrahim Kanat (75. Felix Dannenberg), Lukas van den Bergh (62. Hendrik Kortgödde), Jimmy Can Atila, Dennis Schreuers, Kevin Weggen, Anas El-Rifai, Armin Deljkovic (83. Finn Theißen), Daud Gergery (66. Roman Wakily), Jan Niklas Kühling - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler

1. FC Kleve: Henning Divis, Nedzad Dragovic, Frederik Meurs, Elidon Bilali, Memlan Darwish (74. Luka Grlic), Chong Johnny Lu (58. Dario Gerling), Niklas Klein-Wiele (74. Tim Haal), Fabio Forster, Luca Thuyl (71. Justin Paul Francis), Juliano Ismanovski, Pascal Hühner (74. Nathnael Scheffler) - Trainer: Umut Akpinar

Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Kevin Weggen (28. Foulelfmeter), 2:0 Kevin Weggen (47. Foulelfmeter), 3:0 Kevin Weggen (70. Foulelfmeter), 4:0 Alexander Lipinski (82.), 5:0 Jan Niklas Kühling (90.+2)

Gelb-Rot: Fabio Forster (39./1. FC Kleve/)

MFC verhindert Heim-Pleite

Der 1. FC Monheim drehte zwischenzeitlich sein Spiel beim Mülheimer FC, der durch Oben Robert Molango führte (36.). Kurz vor Schluss glich Alison Rafael Leite Dos Santos zum 2:2 aus (88.), damit treten beide Teams weiter auf der Stelle.

Mülheimer FC 97 – 1. FC Monheim 2:2

Mülheimer FC 97: Tolunay Isik, Amed Öncel, Servet Furkan Aydin, Harding Mac Stuell Beira (46. Mehmet Serif Dalyanoglu), Lorik Rama, Muhammed-Ali Karkar, Luis Miguel Hoffart (70. Eun-seok Ko), Berkem Kurt, Alison Rafael Leite Dos Santos, Oben Robert Molango, Tunahan Yardimci (61. Cem Sabanci)

1. FC Monheim: Noel Jerome Brieden, Tim Galleski, Sebastian Spinrath, Assani Lukimya, Noah Salau, David Etiosa Galonske, Tobias Lippold (84. Youssef El Boudihi), Mohamed El Mouhouti (53. Joshua Sumbunu), Kaan Karaduman, Aleksandar Bojkovski (77. Kameron Joseph Blaise), Tom Hirsch - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Oben Robert Molango (36.), 1:1 Assani Lukimya (59.), 1:2 Joshua Sumbunu (76.), 2:2 Alison Rafael Leite Dos Santos (88.)

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag

Fr., 14.02.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

Fr., 14.02.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - Sportfreunde Niederwenigern

So., 16.02.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SpVg Schonnebeck

So., 16.02.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - FC Büderich

So., 16.02.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Mülheimer FC 97

So., 16.02.25 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Biemenhorst

So., 16.02.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Sonsbeck

So., 16.02.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SC Union Nettetal

So., 16.02.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - SSVg Velbert

