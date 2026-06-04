Klatsche bei Empor: Polar Pinguin kaum noch zu retten

Dem Frohnauer SC ist am Mittwochabend in Rudow kein Befreiungsschlag gelungen. Dabei ging der Tabellensechzehnte zunächst durch Mike Ryberg in Führung, doch Melih Hortum konterte noch vor der Pause. Mit dem einen Punkt bleibt Frohnau bei noch zwei ausstehenden Spielen unter dem Strich mit zwei Zählern Rückstand auf das rettende Ufer.

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Hohen Neuendorf darf für das dritte Berlin-Liga-Jahr planen. Dank des 4:1-Erfolgs gegen Wilmersdorf und des Unentschiedens von Frohnau steht der Klassenerhalt rechnerisch fest. Die Tore am Mittwochabend schossen Martin Urbanski (2), Tim Niederau und Berken Sevim. ---

Stern 1900 hat - zumindest bis morgen - den dritten Platz übernommen. In Mariendorf siegten die Steglitzer nach Toren von Berk Karadayi, Oliver Gantzberg und erneut Karadayi souverän. ---

Auch für die Spandauer Kickers steht der Klassenerhalt nun fest. Dabei tat SpaKi selber heute wenig dafür. Beim Berliner SC gaben die Gäste in der Schlussviertelstunde eine 0:2-Führung aus der Hand, verloren schließlich noch. ---

Die Füchse sind weiter unaufhaltsam. Im Topspiel gegen den SCC traf Emre Mert Aslan früh. Charlottenburg glich zwar zügig aus, doch Mirsad Bushaj brachte die Füchse erneut in Front und per Doppelpack auf die Siegerstraße. ---

Der SV Empor hat sich mit einem deutlichen Heimsieg Platz drei zurückgeholt. Leopold Neumeier eröffnete den Torreigen per Kopf, bevor Jason Appiah das Spiel per Doppelpack fast schon frühzeitig entschied. Auch Quentin Albrecht, der Toptorjäger der Liga und heutiges Geburstagskind, trug sich zwei Mal in die Torschützenliste ein. Für Polar Pinguin wird eine Rettung derweil nahezu unmöglich. Der Tabellenletzte muss seine letzten beiden Partien gewinnen und braucht Schützenhilfe. ---

Die Partie zwischen Biesdorf und Türkspor findet erst in der kommenden Woche statt.

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