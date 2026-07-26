Klatsche als Willkommensgruß: Moorenweis kassiert 2:7-Klatsche

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den FC Eichenau (in Schwarz). – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Moorenweis ist nach 40 Jahren in die Bezirksliga zurückgekehrt. Zum Saisonauftakt verlor der Aufsteiger beim FC Kosova München mit 2:7.

Die Rückkehr in die Bezirksliga hat sich der TSV Moorenweis ganz anders vorgestellt. Nach 40 Jahren in den unteren Spielklassen kassierte der Aufsteiger zum Saisonauftakt beim FC Kosova München eine deutliche 2:7-Niederlage. Trainer Sebastian Baumert fehlten nach dem Schlusspfiff zunächst die Worte. „Für uns war es ein gebrauchter Tag“, sagte er. „Wir werden wohl noch viel Lehrgeld zahlen müssen.“

Auf dem Kunstrasen waren die Gastgeber dem TSV in nahezu allen Belangen überlegen. Bereits zur Pause lag Moorenweis mit 0:4 zurück. „Wenn du schon zur Halbzeit so deutlich hinten liegst, ist es schwer, im zweiten Durchgang noch eine Wende zu schaffen“, sagte Baumert. Er stellte seine Mannschaft um und wechselte mehrfach, konnte den Spielverlauf aber nicht mehr entscheidend verändern. „In den zweiten 45 Minuten haben wir uns wesentlich besser angestellt.“

Ein schwerer Fehler von TSV-Torhüter Andreas Pauker leitete die hohe Auftaktniederlage früh ein. An seinem Keeper allein wollte Baumert die Pleite jedoch nicht festmachen. „Heute waren wir alle schlecht.“

Auch Abteilungsleiter Andreas Otter fand klare Worte. „Die Bezirksliga ist halt ein anderes Pflaster“, sagte er. Dass es nicht einfach werden würde, habe jeder gewusst. Vor allem die Abstände zwischen Abwehr und Mittelfeld hätten nicht gestimmt. Die Mannschaft von Kosova-Trainer Michael Westermair erkannte das schnell und erspielte sich bereits bis zur Pause einen komfortablen Vorsprung.

Die ersten beiden Bezirksligatore der Moorenweiser seit 40 Jahren erzielten Johann Dietrich und der eingewechselte Thomas Maier. An der deutlichen Niederlage änderten sie allerdings nichts. (Dieter Metzler)