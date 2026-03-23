„Klassisches Sechs-Punkte-Spiel“ – Altenstadt verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Der TSV Altenstadt sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. – Foto: Holger Wieland

Gegen den kleinen Umtrunk nach dem Spiel gab es nichts einzuwenden. „Jetzt gehen wir erst einmal ins Brauhaus“, verkündete Christoph Wagner die frohe Botschaft. Der Trainer des TSV Altenstadt und seine Kicker hatten sich die Stärkung wohlverdient. Der 1:0 (0:0)-Sieg bei der SG Aying/Helfendorf verschaffte ihnen ein gehöriges Maß Luft im Abstiegskampf der Kreisliga 1. „Das war ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, das uns extrem weiterhilft“, stellte Wagner voller Freude und Erleichterung fest. Weil auch die Konkurrenz ihren unfreiwilligen Beitrag leistete, beträgt für sein Team der Abstand zu den Relegationsplätzen jetzt komfortable sechs Punkte. Der Trend weist nach dem Start ins Restprogramm für den TSV also wieder nach oben.

Dass es sich bei dem Erfolg in Aying nicht um ein Strohfeuer handelt, verspricht das Ergebnis. Ein 1:0 ist in dieser Saison ein eher untypisches Resultat für den TSV. „Wir sind defensiv sehr gut gestanden“, lobte der Coach seine gesamte Mannschaft für ihr konsequentes Zweikampfverhalten. Der Gegner kam so kaum zu Möglichkeiten. Einzig bei Standards wurde es vor dem Altenstadter Kasten einige Male gefährlich. Für Wagner kam das starke Pressing, das seine Elf auf einen überforderten Gegner ausübte, nicht überraschend. „Das war die Richtung in der Vorbereitung“, betonte er, dass er die Torflut, die seine Mannschaft in der Vorrunde heimsuchte, mit aller Entschiedenheit stoppen wollte.