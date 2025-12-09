„Klassisches Pokalspiel“: Issel zieht ins Viertelfinale ein

Frauen-Rheinlandpokal-Achtelfinale: SV Holzbach – TuS Issel ⇥0:2 (0:1)
Gegen den eine Klasse tiefer spielenden Rheinlandligisten SV Holzbach entwickelte sich ein „klassisches Pokalspiel“, so Trainer Dusko Radic. Die Hunsrücker Gastgeberinnen standen tief und agierten aggressiv in den Zweikämpfen. Dabei kam Holzbach insgesamt zweimal vor das Isseler Tor – und zweimal wurde es brandgefährlich. Dana Gotthard im Tor des TuS hielt ihren Kasten aber sauber. Auf der anderen Seite traf nach einer knappen halben Stunde Anna Miny zur Isseler Führung, ehe Antonia Dietsch unmittelbar nach der Halbzeitpause mit dem Tor zum 0:2 für die Vorentscheidung sorgte. „Wir hätten das eine oder andere Tor mehr schießen können, aber unterm Strich geht das so in Ordnung. Mehr wollten wir an diesem letzten Spiel des Jahres nicht“, resümierte Radic.
Im Viertelfinale wartet auf den TuS Issel voraussichtlich am Sonntag, 1. März, auswärts der FC Bitburg, der sich bereits am Sonntag zuvor mit 3:0 gegen den SV Diez-Freiendiez durchgesetzt hat (Tore: Alma Pawlowski, Lea Finkler, Annabel Raetz).
Issel: Dana Gotthard - Maja Zimmer, Emily Alten, Lea Fricke (78. Janina Fryns), Anna Miny, Cailin Hoffmann, Finja Schultze (58. Anna Koster), Antonia Dietsch (71. Thalida Olayo), Emely Schabbach, Savina Festa (46. Lilli Behr), Lea Scherer
Tore: 0:1 Anna Miny (27.), 0:2 Antonia Dietsch (48.)
C-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – 1. FC Saarbrücken ⇥2:0 (2:0)
Im letzten Liga-Spiel des Jahres hat die Trierer U15 ein Ausrufezeichen gesetzt und den Tabellendritten 1. FC Saarbrücken mit 2:0 nach Hause geschickt. Schon nach einer Viertelstunde hatten Mathis Fuchs und Natan Zieba dabei am vergangenen Mittwoch das Endergebnis hergestellt. „Wir haben eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. In dem Spiel hat man auch gut gesehen, was möglich ist, wenn wir eine oder zwei unserer oft frühen Chancen direkt in Tore ummünzen. Dann bekommen wir sofort eine andere Spielkontrolle“, freute sich Trainer Max Herres. Drei Tage später später setzte sich der SVE mit 5:0 im Rheinlandpokal beim Bezirksligisten JSG Ehrang-Pfalzel durch. „Wir konnten vieles von dem umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte der Trainer.
SVE: Leo Weber - Dmytro Halushka, Agon Abdiu, Natan Zieba, Max Musiol, Felix Vaudlet, Mathis Fuchs, Benjamin Maksuti (57. Alexander Damianakis), Luis Schmitt (70.+2 Kris Nikolic), Dylan Servais, Tim Jakobi
Tore: 1:0 Mathis Fuchs (8.), 2:0 Natan Zieba (15.)