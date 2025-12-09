– Foto: Volkhard Patten

„Klassisches Pokalspiel“: Issel zieht ins Viertelfinale ein Frauen- und Jugendfußball: Regionalligist feiert Favoritensieg – Eintracht-Nachwuchs bezwingt den 1. FC Saarbrücken. Verlinkte Inhalte U15 RL Südwest Saarbrücken Eintr. Trier

Frauen-Rheinlandpokal-Achtelfinale: SV Holzbach – TuS Issel ⇥0:2 (0:1) Gegen den eine Klasse tiefer spielenden Rheinlandligisten SV Holzbach entwickelte sich ein „klassisches Pokalspiel“, so Trainer Dusko Radic. Die Hunsrücker Gastgeberinnen standen tief und agierten aggressiv in den Zweikämpfen. Dabei kam Holzbach insgesamt zweimal vor das Isseler Tor – und zweimal wurde es brandgefährlich. Dana Gotthard im Tor des TuS hielt ihren Kasten aber sauber. Auf der anderen Seite traf nach einer knappen halben Stunde Anna Miny zur Isseler Führung, ehe Antonia Dietsch unmittelbar nach der Halbzeitpause mit dem Tor zum 0:2 für die Vorentscheidung sorgte. „Wir hätten das eine oder andere Tor mehr schießen können, aber unterm Strich geht das so in Ordnung. Mehr wollten wir an diesem letzten Spiel des Jahres nicht“, resümierte Radic.

Im Viertelfinale wartet auf den TuS Issel voraussichtlich am Sonntag, 1. März, auswärts der FC Bitburg, der sich bereits am Sonntag zuvor mit 3:0 gegen den SV Diez-Freiendiez durchgesetzt hat (Tore: Alma Pawlowski, Lea Finkler, Annabel Raetz). Issel: Dana Gotthard - Maja Zimmer, Emily Alten, Lea Fricke (78. Janina Fryns), Anna Miny, Cailin Hoffmann, Finja Schultze (58. Anna Koster), Antonia Dietsch (71. Thalida Olayo), Emely Schabbach, Savina Festa (46. Lilli Behr), Lea Scherer