Klassischer Fehlstart für den FC Neustadt in die neue Landesligasaison

"Man muss leider sagen, dass es auch in der Höhe verdient war", sagte Neustadts Trainer Tobias Gutscher nach der deutlichen Auftaktniederlage seiner Mannschaft am Samstag im Linzgau. Die Spvgg. F. A. L. stellte den erwartet unangenehmen und spielstarken Gegner, der dem FC Neustadt bereits vor dem Seitenwechsel wenig angeboten hatte. "Wir waren in unseren Umschaltsituationen zu unsauber", beklagte Gutscher, der zugab: "Dass es zur Pause nur 0:1 stand, war glücklich und hat uns die Chancen offengelassen."

Nach nur 60 Sekunden vergab die SpVgg F. A. L. bereits die erste gute Möglichkeit. In der siebten Minute wurde der FC Neustadt das einzige Mal vor der Pause so richtig gefährlich, scheiterte jedoch ebenfalls. Danach übernahm die Heimelf zunehmend die Kontrolle und kam durch Torjäger Mark Burgenmeister, der zuletzt im südbadischen Pokal beim spektakulären 7:6 nach Verlängerung gegen Rielasingen-Arlen fünf Mal getroffen hatte, und Robin Karg zu weiteren Chancen. Burgenmeister traf in der 17. Minute nur die Latte, ehe er in der 38. Minute einen schnellen Steilpass eines Mitspielers verwerten konnte und das verdiente 1:0 für die spielfreudigen Gastgeber erzielte.

Neustadt: Dengler, Haasler, Isele, Da Silva Marques (60. Niklas Waldvogel), Kiefer, Bußhardt (60. Thomas Fischer), Brosi (86. Balke), Eckert, Rohrer (88. Vitacca), Orosaj, Gutmann. Tore: 1:0 Burgenmeister (39.), 2:0 Bernecker (67.), 3:0, 4:0, 5:0 alle Karg (70./87./90). Rot: Gutmann (57./Neustadt). SR: Tim Worringer. ZS: 140.