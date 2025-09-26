Klassischer Fehlstart, aber noch lange keine Krise

Der Vorjahresfünfte kommt nicht in Fahrt. „Wir haben einen klassischen Fehlstart hingelegt“, sagt Markus Bonset. Der Trainer des Mannheimer Kreisligisten FV 03 Ladenburg musste bereits die K-Frage in seinem Bekanntenkreis beantworten. "Es ist interessant, wie oft ich gefragt werde, ob wir eine Krise hätten", verrät er und gibt eine eindeutige Antwort, "alleine davon zu sprechen, fände ich total albern."

Vier Punkte nach fünf Partien stehen zu Buche. Das ist natürlich nicht das, was sich die Römerstädter erhofft hatten, die Grunde dafür liegen jedoch nicht am Spielerischen, wie der Trainer versichert: "Die Jungs sind trotzdem gut drauf, belohnen sich aber nicht für ihre Auftritte."

Nachlässigkeiten vorne wie hinten kosten derzeit Punkte, die Gegner nutzen dies gnadenlos zu ihrem Vorteil aus. Das beste Beispiel aus negativer Sicht ist die 0:2-Niederlage vor Wochenfrist bei der SpVgg Wallstadt. "Die hatten in den ersten drei Minuten zwei Ecken und beide führten zu Gegentoren", berichtet Bonset von einer Anfangsphase zum Vergessen, "gedanklich waren wir zu diesem Zeitpunkt noch in der Kabine." Im weiteren Verlauf bestimmte seine Elf das Geschehen, ohne jedoch zu treffen und deshalb hält er fest: "Davon können wir uns nichts kaufen, jetzt müssen wir eben auch mal liefern."