Kein schöner Anblick: Der Karether Michael Gröschl wurde nach der Attacke von Neukirchens Marek Bobcek blutend vom Platz geführt. – Foto: Christian Brüssel

»Klassische Herbstdepression« – »Aufstieg wäre unmöglich« Trainer von Kareth und Neukirchen nehmen Stellung nach dem Freitagabend-Remis auf Kareths Höhen

Franz Koller weiß, dass auf Kareths Höhen nicht gut Kirschen zu essen ist. Schließlich trainierte der Ränkamer in der Vergangenheit gut eineinviertel Jahre selbst den TSV, führte ihn während dieser Zeit prompt zurück in die Landesliga. Zum wiederholten Male kehrte Koller am gestrigen Freitag als Trainer des SV Neukirchen b.Hl. Blut zurück an die alte Wirkungsstätte. Und wieder einmal – zum bereits dritten Mal – fuhr er mit seiner Mannschaft mit einem 1:1 nachhause. Nach dem Spiel standen die Trainer Rede und Antwort...

Michael Kirner (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): ... zum Spiel: „Es war auf jeden Fall eine gute Reaktion. Ich war mehr als zufrieden mit der gezeigten Leistung. Ich finde, dass wir über 90 Minuten ein wirklich gutes Spiel gemacht haben. Ich bin der Meinung, wir hätten uns den Sieg verdient gehabt. Aber das Glück war dann auch nicht auf unserer Seite. Es wäre natürlich überragend und in unserer Situation noch wichtiger gewesen, einen Dreier zu holen. Wichtiger als das Ergebnis war für mich die Leistung – und die hat auf jeden Fall gestimmt. Es war wieder ein Schritt nach vorne, nachdem wir letzte Woche vier Schritte nach hinten gemacht hatten. Wir haben echt gut dagegengehalten gegen einen sehr gut besetzten Gegner.“ ... über den Jahresabschluss mit zwei ausstehenden Spielen: „Es wird natürlich nicht einfacher. Ich will ehrlich gesagt auch nicht unbedingt irgendeinen Spieler rein schmeißen, weil es das nicht wert ist, wenn sie sich wieder neu verletzen. Umso weniger man wird, umso enger muss man zusammenrutschen. Die letzten zwei Spiele gehen wir hoffentlich so wie das gestrige an. Da bin ich positiv gestimmt. Das Ergebnis ist mir gar nicht so wichtig, wenn wir Emotionen reinlegen und Leben zeigen. Und wenn wir das machen, punkten wir auch. Wenn wir alles reinlegen, dann freue ich mich auf die zwei Spiele – auch wenn es natürlich die klassische 'Herbstdepression' ist.“



Franz Koller (Trainer SV Neukirchen b. Hl. Blut): ... zum Spiel: „Wir haben gewusst, was uns hier erwartet. Dass es kampfbetont und intensiv wird, dass zu dieser Jahreszeit die Plätze nicht mehr viel hergeben zum Fußballspielen. Folglich war es ein Kampfspiel. Das wollten wir annehmen. Die erste Halbzeit war von unserer Seite sehr gut. Sehr ausgeglichen, mit ein bisschen mehr Ballbesitz für uns. Wenn du dann lange in Unterzahl agieren musst, wird es sehr schwierig. Wir haben ein paar Wechsel und Umstellungen vorgenommen, um etwas mehr Zugriff zu bekommen. Ich glaube, die Mannschaft hat es gegen den Ball sehr gut gemacht, hatten aber relativ wenige Lösungen und stattdessen viele lange (ungenaue) Bälle gespielt. Der Mannschaft muss ich ein Kompliment machen. Sie hat über 90 Minuten, vor allem die 50 in Unterzahl, bravourös gekämpft. Und irgendwo verdient den Ausgleich gemacht. Darum denke ich, geht das 1:1 unter dem Strich in Ordnung. Wir können damit leben. Ich bin absolut zufrieden, wie die Mannschaft agiert hat zum Schluss auch mit dem Punkt. Es ist ein Punkt für uns, um in unserer Verfolgerrolle weiterhin drin zu bleiben – und mehr ist bei uns sowieso nicht gefragt.“