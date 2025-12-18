Klassiker im Jubiläumsjahr: Deutsches Futsal-Team in Stuttgart

Ticketpreise und Rabatt-Aktionen

Tickets für das Futsal-Länderspiel in der Porsche Arena gibt’s im regulären Verkauf bereits ab 10 Euro (Kategorie 3, ermäßigt 5 Euro). Sitzplatzkarten der Kategorie 1 kosten 20 Euro (ermäßigt 15 Euro), für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es Tickets der Kategorie 2. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für den Eintritt in allen Kategorien nur 5 Euro.

Wer noch ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht, sollte schnell sein. Bis Weihnachten gibt es mithilfe des Codes XMAS20 alle Tickets mit 20 Prozent Rabatt.

Für unsere Vereine besteht zudem die Möglichkeit, sich Gruppentickets für 4 Euro pro Person zu sichern. Der Rabatt kann mithilfe des Codes FUT_WUERTTFV aktiviert werden. Die einzige Voraussetzung: Es müssen mindestens zehn Tickets erworben werden.

Zehn Jahre Futsal-Nationalmannschaft

Mit dem Duell gegen England schließt sich zum Auftakt in ihr Jubiläumsjahr ein Kreis. Im Jahr 2016 bestritt die Futsal-Nationalmannschaft ihr erstes offizielles Länderspiel in Hamburg gegen England, zehn Jahre später kommt es im dann 82. Länderspiel erneut zum „Klassiker“ gegen die Mannschaft von der Insel. In bisher vier Aufeinandertreffen gegen die Engländer ist Deutschland noch ungeschlagen. Auf den Sieg im ersten Länderspiel folgten drei Remis.

In der aktuellen Länderspielsaison hat die DFB-Auswahl bisher vier Länderspiele bestritten. Nach einem erfolgreichen Heimspiel-Doppelpack gegen Finnland (3:3 in Wetzlar und 3:1 in Elsenfeld) folgten zwei Gastspiele in den Niederlanden (0:4 und 2:3). Kurz vor Weihnachten stehen am 19. und 20. Dezember (jeweils ab 20 Uhr) noch zwei Länderspiele in Andorra auf dem Programm, die live auf dem Twitch-Kanal des andorranischen Fußballverbandes verfolgt werden können.