Klassenverbleib oder bitterer Abschied?

Es ist sein letztes Spiel an der Kelberger Seitenlinie – und ein äußerst wichtiges dazu: Daniel Reuter, der langjährige Trainer DJK, nimmt Abschied und soll den über weite Strecken im gesicherten Mittelfeld platzierten Verein, der zuletzt jedoch in die rote Zone gerutscht ist, nun noch zum Klassenverbleib führen.

Die Situation vor dem letzten Spieltag der Kreisliga A8 ist sehr brisant: Nachdem der Abstieg von Schlusslicht SG Baustert schon feststeht, schweben noch sechs (!) Mannschaften in akuter Abstiegsgefahr. Die Anzahl der Absteiger (drei) ist fix. Sollte am Ende nur das Torverhältnis die Mannschaften über und unterm Strich trennen, müssen Entscheidungsspiele her, um jene Teams zu ermitteln, die in der kommenden Saison in der A- beziehungsweise in der B-Klasse antreten.

Besonders dem Kelberger Duell am Samstag ab 19 Uhr auf dem heimischen Kunstrasen gegen die punktgleiche SG Echtersbach-Biersdorf kommt dabei entscheidende Bedeutung zu: Wer gewinnt, ist in jedem Fall gerettet.