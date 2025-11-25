Klassenunterschied verkehrt

B eim Sparkassen-Saarlandpokalspiel der zweiten Runde zwischen der DJK Ballweiler-Wecklingen und dem FV Diefflen wurde ein Klassenunterschied deutlich. Allerdings nicht zugunsten des in der RPS-Oberliga spielenden Gastes, sondern zugunsten der in der Schröder-Saarlandliga spielenden DJK, die sich glatt mit 5:1 (3:0) durch setzte.

Die DJK Ballweiler-Wecklingen hat sich als letzter Teilnehmer für das Achtelfinale um den Sparkassen-Saarlandpokal qualifiziert. Der Schröder-Saarlandligist setzte sich in der Höhe überraschend, aber völlig verdient gegen den eine Klasse höher spielenden RPS-Oberligisten FV Diefflen durch. Schon zur Pause führte das Team aus den beiden Blieskasteler Stadtteilen nach Treffern von Marvin Bodmer (3. und 45. + 1.) sowie Gianluca Ruoff, der in der 33. Minute per Kopf zum 2:0 traf, deutlich. Innerhalb von zwei Minuten erhöhten Mirco Schwalbach mit einem direkt verwandelten Freistoß (48.) und einem weitern Treffer in der 50. Minute auf 5:0. Für die Gäste deutete sich ein Debakel an, doch Cedric Wyhnanek konnte das mit dem einzigen Treffer der Dillingen vermeiden.

Für Thomas Hofer, den Trainer des FV Diefflen, war diese hohe Pleite nur schwer zu erklären. "So darf man sich nicht präsentieren, egal, wer da heute für uns auf dem Platz war. Das ist mir in 25 Jahren, egal ob als Spieler oder als Trainer, in der Form noch nicht passiert. So eine Leistung hab ich noch nicht erlebt. Wir wollen die Leistung von Ballweiler keineswegs schmälern, aber wie man so den Gegner zum Tore schießen einladen kann und wie man so arrogant verteidigen kann ist mir unerklärlich. Wir wissen, dass Mirco Schwalbach Freistöße schießen kann. Es war blamabel, wir müssen das schnell abhaken".