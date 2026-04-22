Klassenunterschied beim Derby der C-Junioren

Natan Zieba (Zweiter von links) wird für seinen Treffer zum 1:0 für die Eintracht gefeiert. – Foto: Hans Krämer

Schon nach knapp 60 Sekunden traf Anne Blesius zum 1:0. „Von Beginn an ist es uns gelungen, die ersten Bälle zu gewinnen und dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken. Insbesondere das schnelle Durchstecken der Bälle haben wir konsequent unterbunden“, zeigte sich Trainer Dusko Radic zufrieden. Bis zur Pause erhöhten Finja Schultze und Blesius auf 3:0, ehe Blesius mit ihrem dritten Treffer für den 4:0-Endstand sorgte. „Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir sehr diszipliniert agiert und den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen lassen. Insgesamt bin ich sehr stolz auf die gezeigte Leistung. Ein noch deutlicheres Ergebnis wäre nicht unverdient gewesen“, meinte Radic abschließend.

B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – FC Speyer ⇥4:0 (3:0)

Nachdem sich die Trierer B-Junioren am Mittwoch dem SC 07 Idar-Oberstein mit 0:3 geschlagen geben mussten, gelang am Sonntag gegen den Tabellennachbarn aus Speyer ein klarer 4:0-Heimerfolg. „Alle Spieler haben in erster Linie leidenschaftlich verteidigt und somit den Grundstein für den Sieg gelegt“, lobte Trainer Fabrice Schirra. Lias Weiland, Moritz Koster und Nathan Matondo hatten die Eintracht binnen neun Minuten mit 3:0 in Führung gebracht. „Vor dem Tor waren wir im ersten Durchgang sehr effizient. Im Trainerteam haben wir nach der Niederlage am Mittwoch eine Reaktion der Mannschaft gefordert, die haben die Jungs gestern gezeigt.“ Sven Colles setzte im zweiten Durchgang den Schlusspunkt.

SVE: Sebastian Sobolak - Lui Litzenberger, Moritz Koster, Szymon Siejka (53. Jazzy Marjolin), Ben Rommelfangen (63. Nikla Billen), Ernald Skuka (53. Kingston William Brady), Lias Weiland, Sven Colles (53. Niklas Laudwein), Nathan Matondo, Benjamin Kurtovic (63. Ilyas Yavuz)

Tore: 1:0 Lias Weiland (11.), 2:0 Moritz Koster (13.), 3:0 Nathan Matondo (20.), 4:0 S. Colles (53.)

C-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – SpVgg Trier ⇥3:0 (2:0)

Trotz des souveränen 3:0-Derby-Erfolgs war Eintracht-Trainer Max Herres nicht vollends zufrieden: „Es war von uns eine der klar schwächeren Leistungen der letzten Wochen, es war ein klarer Klassenunterschied auszumachen.“ Natan Zieba und Dylan Servais hatten den SVE im ersten Durchgang in Führung gebracht, der eingewechselte Tim Jakobi erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 3:0. „Es war ein sehr ungefährdeter Sieg gegen einen destruktiven und harmlosen Gegner“, so Herres.

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Die U15 der Spielvereinigung verzeichnet einen weiteren Trainerwechsel: Fatih Yilmaz, der Anfang November auf Pascal Schramm gefolgt war, ist aus beruflichen Gründen nach Nordrhein-Westfalen verzogen. Das Team trainiert nach Angaben des zweiten Vorsitzenden Mohammed Fatollahzadeh nun Leon Thömmes.

SVE: Leo Weber, Dmytro Halushka (41. Mathis Fuchs), Agon Abdiu, Marwane Mandjekassai, Alexander Damianakis (41. Noah Billen), Natan Zieba, Max Musiol (48. Tim Jakobi), Felix Vaudlet, Luis Schmitt, Dylan Servais, Henri Thum

SpVgg: Andor Philippi, Lasse Apel (57. Jasper Dakic), Max Bertram, Yoan Fink (48. Hannes Framing), Marko Projic (63. Jasper Mergens), Alexander Weirich, Lenny Fuchsen, Aman Kurtovic, Karim El Abdallah (48. Lennox Zehren), Denis Borongics (52. Jona Iram), Noah Candelario

Tore: 1:0 Natan Zieba (23.), 2:0 Dylan Servais (26.), 3:0 Tim Jakobi (62.)

B-Juniorinnen-Regionalliga: TuS Issel – SC 13 Bad Neuenahr ⇥4:1 (1:0)

In einer ersten Halbzeit ohne viele Torchancen brachte Mia Marzi die Gastgeberinnen nach einer Ecke per Kopf mit 1:0 in Führung. Im zweiten Durchgang stellte der TuS seine Spielweise um und fand deutlich besser in die Partie. Kurz danach traf Sina Meeth per Distanzschuss, Lea Hollmann erhöhte wenig später auf 3:0. Auf den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:3 reagierte Meeth mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel zum 4:1-Endstand. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt und unsere Chancen konsequent genutzt“, so Trainerin Lea Ehlenz.

TuS: Narmin Samara, Lotte Schmitt, Lovis Klein (41. Emma Brazao-Cordeiro), Zoe Lames, Mia Marzi, Freda Stemmann, Hanna Mendryscha, Lotta Kayser, Annika Hower (74. Stella Rünnenburger), Lea Hollmann, Sina Meeth (65. Gretha Seithel)

Tore: 1:0 Mia Marzi (40.), 2:0/4:1 Sina Meeth (51./65.), 3:0 Lea Hollmann (54.), 4:1 Charlotte Meißner (58.)

FC Bitburg – SV Kottweiler-S. ⇥0:4 (0:1)

Spätestens mit dem 0:3 war der Deckel auf der Partie. Damit beträgt der Rückstand auf den Gegner und den ersten Nicht-Abstiegsplatz fünf Spieltage vor dem Ende bereits elf Punkte.

"Leider war es ein knapperes Spiel als das Ergebnis es aussehen lässt. Nach dem unglücklichen 0:2, dem ein Schiedsrichter-Fehler vorausgegangen war, haben wir hinten aufgemacht, um noch eine Aufholjagd zu starten. In der Folge haben wir dann das 0:3 und 0:4 bekommen. Nach dem Abpfiff haben fast alle Mädels weinend den Platz verlassen, da sie wussten, dass wir nach der Niederlage abgestiegen sind.“

FCB: Maria Steinert - Emma Schneider, Luisa Trappen, Carla Zimmer (68. Helena Meyers), Finja Densborn, Addisyn Fulk (41. Marie Hermes), Alexa Moos, Mira Schweyen (41. Leonie Graf), Isabella Salm, Emma Antoine, Giovanna Engel (68. Emily Schramer)

Tore: 0:1/0:3/0:4 Emely Czerner (32./59./67.), 0:2 Mia Göddel (48.)

SV Hetzerath – 1. FSV Mainz 05⇥ 0:11 (0:4)

„Mainz ist für mich die beste Mannschaft in dieser Liga“, sagte Hetzeraths Trainer Thomas Schäfer nach der deutlichen 0:11-Niederlage. In der ersten Halbzeit hielt der SV das Ergebnis durch gutes Verteidigen mit 0:4 noch im Rahmen. „Da sehen wir auch klare Fortschritte“, sagte Schäfer. Körperlich gelang es der Mannschaft jedoch nicht, das intensive Spiel über 80 Minuten mitzugehen. Trotzdem richtete Schäfer ein Kompliment an sein Team: „Wir haben zu keinem Zeitpunkt den Kopf hängen gelassen und jede ist an ihre Grenze gegangen.“

Hetzerath: Emelie Hirschfeld - Franziska Reilich, Laura Hansen, Florentine Huwer, Emily Bardy (76. Fida Sadat), Helena Selbach (56. Emma Lehnen), Elisa Thielges, Maja Walber, Nele Schäfer, Lotta Mertes, Lena Hahn (65. Lea Breidbach)

Tore: 0:1/0:11 Cecilia Heller (7./80.), 0:2 unbekannt (9.), 0:3 Lena Ohler (28.), 0:4 Anna Hartman-Hilter (30.), 0:5/0:6/0:10 Greta Hartman-Hilter (41./47./75.), 0:7 Fiona Weindorf (52.), 0:8 Tessa Rösmann (54.), 0:9 Eigentor Nele Schäfer (60.)