„Klassenunterschied“ bei Wormser Landesliga-Derby Das Landesliga-Team des VfR Wormatia Worms hat gegen den TuS Neuhausen überhaupt keine Mühe und fertigt das Ligaschlusslicht mit 7:0 ab +++ Was TuS-Trainer Marco Stark sauer macht von Michael Mayer · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Neuhausen mit Debakel im Rückspiel: In dieser Szene aus dem Hinspiel hält sich Wormatia II-Angreifer David Boateng (am Ball) seinen TuS-Gegenspieler Furkan Altun (rotes Trikot) vom Leib. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

Worms. Die zweite Mannschaft des VfR Wormatia Worms hat im Landesliga-Derby gegen TuS Neuhausen einen 7:0 (2:0)–Kantersieg gefeiert und sich damit wieder im Kampf um den Aufstieg in die Verbandsliga zurückgemeldet. Für den Tabellenletzten Neuhausen wird es dagegen schwer, in den verbleibenden Partien noch den Klassenerhalt zu sichern.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Marco Stark: „Da schäme ich mich schon fast für“ TuS-Trainer Marco Stark war enttäuscht darüber, wie seine Mannschaft im letzten Drittel der Partie aufgetreten ist. „Da schäme ich mich schon fast für. Wie wir da auseinandergefallen sind, das darf einfach nicht passieren. Wir müssen uns jetzt zusammenreißen, das dürfen wir uns nicht wieder erlauben. Das war heute definitiv ein Klassenunterschied.“

Wobei es auch anders hätte kommen können, wenn TuS-Stürmer Kevin Bernhardt zu Beginn der zweiten Halbzeit eine seiner zwei guten Torchancen (54., 56.) versenkt hätte. Doch Wormatias Torwart John Dos Santos, der ansonsten einen ruhigen Abend verleben durfte, war beide Male zur Stelle. Kurz darauf leitete Finn Scheufele einen Angriff ein, den er nach Querpass von Basiru Joof selbst zum 3:0 veredeln konnte – die Entscheidung. Wormatia-Coach kritisiert Chancenverwertung und sieht dennoch Lerneffekt In der ersten Halbzeit hatte David Boateng (4.) per Gewaltschuss in den Winkel und Omar Hashem Sayed (22.) nach einem Zuspiel von Scheufele die Grundlage für den Sieg gelegt. „Wobei wir schon da deutlicher hätten führen können. Mit dem Spiel bin ich zufrieden, mit der Chancenverwertung nicht. Ein zwei Tore mehr hätten es da schon sein müssen“, fand VfR-Trainer Björn Weisenborn trotz Feierlaune ein Haar in der Suppe. Spätestens nach dem 3:0 ließ die Gegenwehr der Neuhausener aber nach, die Platzelf spielte sich phasenweise in einen Rausch. Den vierten Treffer durch David Boateng (64.) bereitete Kapitän Elias Wekesser vor, der im Strafraum mit den Gästespielern Katz und Maus spielte, ehe er die Kugel zum freistehenden Boateng bugsierte. Nur eine Minute später erhöhte der eingewechselte Deniz Aslan per Schlenzer ins lange Eck auf 5:0.