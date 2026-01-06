Die Finalteilnehmer beim Hallenturnier des SC Wyhl, ganz rechts SCW-Präsident Simon Ehret. – Foto: Sebastian Ehret

Klassentreffen mit Derby-Feeling beim Hallenturnier des SC Wyhl Fußballer des SC Wyhl bleiben beim eigenen Hallenmasters das Maß aller Dinge

Die Fußballer des SC Wyhl bleiben beim eigenen Hallenmasters das Maß aller Dinge. Dem Landesliga-Tabellenführer gelingt gegen den TuS Königschaffhausen die Titelverteidigung.

Das 35. Aktiventurnier in der Wyhler Sporthalle bildet den sportlichen Neujahrsauftakt in der Kaiserstuhlregion. 250 Zuschauer (Vorjahr 350) erlebten fast sieben Stunden lang kurzweiligen Hallenfußball. Die Kicker zeigten sich engagiert an der Kugel und treffsicher. Zwar lag die Anzahl der Treffer nach 20 Spielen mit 121 Toren etwas unter der Marke des Jahres 2025 (154). Aber es waren auch nur zehn Teams am Start (Vorjahr zwölf).