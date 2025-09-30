 2025-09-26T13:47:28.965Z

Testspiel
Florian Winch coacht die Ü40 seines VfB Aßlar gegen die Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt. (Fotomontage) © Alexander Feger, VfB Aßlar
Klassentreffen mit den „alten“ Stars von Eintracht Frankfurt

Teaser EINTRACHT: +++ Die Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt kommt nach Aßlar. Florian Winch vom VfB stand mit vielen der früheren Stars auf dem Platz – und schwelgt mit uns in Erinnerungen +++

Aßlar. Klassentreffen sind eine tolle Sache – insofern schöne Momente mit der „alten“ Zeit und den Menschen, die diese Zeit geprägt haben, verknüpft sind. Florian Winch vom VfB Aßlar hat nur die besten Erinnerungen an seine fußballerische Vergangenheit. An „früher“, als „Flo“ in den höchsten hessischen Klassen glänzte und dabei auch mit vielen Kickern zu tun hatte, die später bei Eintracht Frankfurt Karriere machen sollten. An diesem Donnerstag sieht der 44-Jährige etliche von ihnen wieder – wenn die Traditionsmannschaft der „Diva vom Main“ gegen die Ü40 des VfB Aßlar antritt. Höchste Zeit also, gemeinsam mit Florian Winch im Fotoalbum zu blättern.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

RedaktionAutor