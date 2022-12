– Foto: Tobias Sellmaier

Klassenkampf beim Trio aus der Region Backnang Für die Bezirksligisten Unterweissach, Kleinaspach und Steinbach stehen zum Abschluss des Jahres wichtige Heimspiele auf dem Plan.

Zum Abschluss der Vorrunde und am letzten Spieltag des Jahres steigt in der Fußball-Bezirksliga das Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten TSV Schornbach und dem Spitzenreiter FSV Waiblingen. Die drei Vertreter aus der Backnanger Region wird das nur am Rand interessieren. Sie sind in anderen Gefilden unterwegs. Das Trio kämpft um den Klassenverbleib. Dabei stehen für alle drei wichtige Heimspiele an. Der SV Unterweissach empfängt den Tabellennachbarn Fellbach, die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach erwartet das Schlusslicht Winterbach und der SV Steinbach den Aufsteiger Weinstadt. Wobei dem Vorletzten aus dem Backnanger Teilort ganz offensichtlich die 2:9-Pleite beim SSV Steinach-Reichenbach noch beschäftigt. Zumindest kam vom SVS keinerlei Information zum anstehenden Heimspiel. Vielleicht folgen den fehlenden Worten ja am Sonntag ab 15 Uhr sportliche Taten. In Kleinaspach geht es um 14 Uhr los und in Unterweissach um 14.30 Uhr.

Die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach musste sich beim Ex-Landesligisten TSV Schwaikheim mit 0:3 geschlagen geben und belegt in der Tabelle mit zehn Punkten den 13. Rang. „In der ersten Hälfte waren wir auf Augenhöhe und hätten auch mit einer Führung in die Pause gehen können“, berichtet Ralf Klimpke. Nicht mehr so gut lief es für die Aspacher, nach Auskunft ihres Sprechers, nach dem Wechsel. „Da hatten wir kaum noch Zugriff auf den Gegner und waren insgesamt zu passiv.“ Am Ende stand für Klimpke eine „verdiente Niederlage“, die aber angesichts der kommenden Heimaufgabe schnell abgehakt werden sollte. Es geht gegen das Schlusslicht aus Winterbach, das zuletzt gegen Schornbach eine 0:5-Heimschlappe einstecken musste. „Da haben wir ein Sechspunktespiel, welches wir unbedingt gewinnen wollen“, erklärt der Aspacher Sprecher, der sich jedoch optimistisch gibt: „Ich bin mir sicher, dass die Jungs alles raushauen werden, um den Anschluss nach oben zu wahren und mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen.“ Ausfallen werden bei den Gastgebern die verletzten Jason Taylor, Jochen Knoll, Gianluca Lupi, Jan Maier, Peter Matuschke und Holger Weber.

Der SV Unterweissach verlor zuletzt in Weinstadt mit 1:2 und belegt mit 13 Punkten den elften Tabellenrang. Damit stehen die Weissacher in der Abstiegszone nur knapp über dem Strich. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt, aber leider uns am Ende mal wieder nicht mit Punkten belohnt“, klagt Ralf Noack. Für den rührigen SVU-Sportvorstand ist diese Tatsache „sehr bitter, vor allem in der Situation, in der wir uns derzeit befinden“. Die Mannschaft von Trainer Norbert Gundelsweiler braucht im Kampf um den Ligaverbleib jeden Punkt, weshalb Noack auch die Bedeutung der Heimpartie gegen Fellbach herausstellt. „Die sind punktgleich mit uns und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir konzentriert hoffentlich einen Heimsieg einfahren.“ Nicht mitwirken kann bei den Hausherren der verletzte Tim Kaltenthaler. Ob die erkrankten Denis Krug und Jonas Knorth mitspielen können, bleibt fraglich. Einen Rang hinter dem SVU steht punktgleich die zweite Mannschaft des SV Fellbach, die ihr Heimspiel gegen Rudersberg mit 0:2 verloren hat.

