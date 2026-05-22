Klassenerhalt: Warum der FC 07 Bensheim die schlechtesten Karten hat

Bergstraße. In der Gruppenliga stehen zwei Spieltage vor Saisonende mehrere Entscheidungen fest. Meister ist der VfB Ginsheim, der VfR Fehlheim hat als Tabellenzweiter die Chance, über die Relegation in die Verbandsliga Süd zurückzukehren. Die SG Wald-Michelbach zieht am Saisonende ihre Mannschaft zurück, versucht 2026/27 in der A-Liga Bergstraße ihr Glück. Die Odenwälder stehen damit als erster Absteiger fest. Sportlich sind der FC Alsbach und die SKV Büttelborn nicht mehr zu retten. Bedeutet: Drei der fünf Absteiger stehen fest, gerettet sind der TSV Altheim und Viktoria Griesheim.
Die schlechtesten Karten im Kampf um den Klassenerhalt haben der FC 07 Bensheim und der TSV Seckmauern (beide 29 Punkte). Versemmeln sie am Pfingstsamstag ihre Spiele, sind sie abgestiegen, können den SV Fürth (33 Punkte) nicht mehr einholten. Fürth seinerseits kann nur mit zwei Siegen den Relegationsplatz verlassen, und muss hoffen, dass der SV 07 Geinsheim (38) bis zum Rundenende höchstens noch einen Zähler sammelt.
Apropos leer ausgehen: Da hat die FSG Riedrode in den vergangenen Wochen ihre Erfahrungen gemacht. Seit dem 2:1 in Münster Mitte April hagelte es Niederlagen auf dem Platz, und jüngst kam noch eine am Grünen Tisch dazu. Weil die Riedroder am 10. Mai beim FC Fürth nicht antraten, wurde die Partie mit 0:3 als verloren gewertet. Die fünfte Niederlage in Serie hatte zur Folge, dass die FSG von Rang drei auf sieben fiel und im ungünstigsten Falle die Runde als Neunter beenden könnte.
Die Mannschaft von Trainer Jochen Ingelmann hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, den Klassenerhalt in den verbleibenden zwei Punktspielen noch zu realisieren. Doch die Herausforderung ist groß, der nächste Gegner ist Meister Ginsheim, und Leistungsträger Nils Eckstein ist nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt. Sandro Sirigu wird einspringen. Der SV ist dennoch positiv gestimmt. „Wenn wir unsere letzten beiden Spiele gewinnen und Geinsheim nur noch einen Punkt holt, dann wären wir am Saisonende auf einem Nicht-Abstiegsplatz“, beschreibt Ingelmann das ideale Szenario aus Sicht seiner Mannschaft. Doch die Fürther wissen: Diese Konstellation ist eher unwahrscheinlich. Ingelmann: „Wir müssen jetzt abwarten, wie Ginsheim personell auf den Platz geht – sie sind Meister, werden ihr letztes Heimspiel aber unbedingt gewinnen wollen.“
Der SVF-Trainer erwartet am Samstag einen Gegner mit viel individueller Klasse, vor allem im offensiven Bereich. „Wir müssen defensiv gut stehen und mit schnellem Umschalten nach vorne kommen“, sagt Ingelmann. „Und wir müssen auf Standards aufpassen.“ Sauber verteidigen und auf Konter lauern ist die Devise. „Wir freuen uns auf das Messen mit den Besten und wollen versuchen, bis Saisonende so viele Punkte wie möglich zu holen“, sagt der SVF-Trainer.
Nullsieben-Trainer Constantin Renner stellt klar, dass ein vermeintlicher Abstieg nicht am Samstag besiegelt werden würde, „sondern in den 32 Wochen davor“ eingeleitet wude. Dennoch ist er mit Blick auf das anstehende Nachbarschaftsduell, das er aufgrund der „sportlichen Relevanz“ und „örtlichen Nähe“ als „besonderes Spiel“ bezeichnet, optimistisch. „Solange rechnerisch die Chance besteht, wollen wir diese nutzen“, sagt Renner und geht unabhängig vom Derbycharakter davon aus, „dass wir genug Motivation besitzen, um Auerbach zu schlagen“.
Geht es nach der bloßen Statistik, ist dieses Unterfangen eher unrealistisch. Seit dem Auerbacher Aufstieg in die Gruppenliga konnte der FC 07 kein Duell gewinnen. Der letzte Bensheimer Punktspielsieg gegen Auerbach liegt weit in der Vergangenheit: am 26. Februar 1977. Beide Teams spielten damals in der B-Klasse.
Für TSV-Trainer Peter Brandenburger, der auch in der nächsten Saison in Auerbach an der Seitenlinie stehen wird, ist das Derby ein Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Verein. Er möchte wenig Aufhebens um seine Person machen: „Es geht um zwei Vereine, die ein sportliches Derby austragen.“ Die prekäre Situation des Gegners ändert für Brandenburger nichts an der Situation. Er erwartet ein „intensives und körperliches Spiel“ sowie eine hochmotivierte und aggressiv auftretende 07-Mannschaft. Die, so die Einschätzung des Auerbacher Trainers, „imstande ist, jede Mannschaft zu schlagen“ und von der individuellen Qualität besser sei, als ihre aktuelle Platzierung schließen lässt. Gelingt dies den Bensheimern am Samstag nicht, dürfte es vorerst das letzte Derby gewesen sein. (kar/jz/niwa/ü)