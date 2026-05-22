Klassenerhalt: Warum der FC 07 Bensheim die schlechtesten Karten hat

Für TSV-Trainer Peter Brandenburger, der auch in der nächsten Saison in Auerbach an der Seitenlinie stehen wird, ist das Derby ein Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Verein. Er möchte wenig Aufhebens um seine Person machen: „Es geht um zwei Vereine, die ein sportliches Derby austragen.“ Die prekäre Situation des Gegners ändert für Brandenburger nichts an der Situation. Er erwartet ein „intensives und körperliches Spiel“ sowie eine hochmotivierte und aggressiv auftretende 07-Mannschaft. Die, so die Einschätzung des Auerbacher Trainers, „imstande ist, jede Mannschaft zu schlagen“ und von der individuellen Qualität besser sei, als ihre aktuelle Platzierung schließen lässt. Gelingt dies den Bensheimern am Samstag nicht, dürfte es vorerst das letzte Derby gewesen sein. (kar/jz/niwa/ü)