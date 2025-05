Klassenerhalt via Umweg: Hankofen will Relegation klarmachen

Für die SpVgg Hankofen-Hailing steht am Samstag gegen die SpVgg Bayreuth das letzte Heimspiel in der Regionalliga-Saison 2024/25 auf dem Programm - klammert man eine mögliche Saisonverlängerung mal aus! Und genau diese Saisonverlängerung wollen die "Dorfbuam" erreichen. Denn über den Umweg Relegation soll der Klassenerhalt doch noch gepackt werden. Gelingt der Beck-Elf ein Dreier gegen die "Oldschdod" aus Oberfranken, wäre der Direktabstieg vermieden und die Teilnahme an der Relegation sicher. Anstoß im Maierhofer Bau-Stadion ist am Samstagnachmittag um 14 Uhr.