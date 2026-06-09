Klassenerhalt verspielt: SV Brake unterliegt BWLohne II deutlich

– Foto: H. Hartmann (Wesermarschsport)

Der SV Brake hat das entscheidende Spiel um den Verbleib in der Landesliga verloren und muss den Gang zurück in die Bezirksliga antreten. Im direkten Duell der punktgleichen Konkurrenten setzte sich BW Lohne II am letzten Spieltag mit 3:0 durch und sicherte sich damit den Klassenerhalt.

Brake bemühte sich in der Folge um mehr Spielkontrolle, konnte sich gegen die kompakt stehende Defensive der Gastgeber jedoch nur selten gefährlich in Szene setzen. Kurz vor dem Seitenwechsel fiel schließlich das dritte Tor für Lohne, wodurch die Partie bereits zur Halbzeit eine klare Richtung eingeschlagen hatte.

Für die Gäste begann die Begegnung denkbar ungünstig. Die Gastgeber nutzten ihre erste Gelegenheit konsequent aus und gingen bereits nach wenigen Minuten in Führung. Noch bevor sich Brake vom frühen Rückschlag erholen konnte, legte Lohne II den zweiten Treffer nach und verschaffte sich damit eine komfortable Ausgangsposition.

Keine Wende nach der Pause

Nach dem Wiederanpfiff zeigte der SV Brake zwar Einsatz und versuchte, den Rückstand zu verkürzen, doch zwingende Torchancen blieben Mangelware. Die Gastgeber verteidigten konzentriert und ließen kaum Räume zu. Mit jeder verstrichenen Minute schwanden die Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback.

Einen weiteren Rückschlag musste Brake in der 66. Minute hinnehmen. Nach einer Roten Karte spielte die Mannschaft die verbleibende Zeit in Unterzahl zu Ende. An der klaren Überlegenheit der Gastgeber änderte sich dadurch zwar wenig, dennoch war damit auch die letzte Hoffnung auf eine Aufholjagd endgültig dahin.

Bitteres Ende einer kämpferischen Saison

Die Niederlage besiegelt den direkten Wiederabstieg des SV Brake. Dabei hatte die Mannschaft nach schwierigen Monaten noch einmal eindrucksvoll zurückgeschlagen. Nach einem holprigen Saisonverlauf und einem Wechsel auf der Trainerposition arbeitete sich das Team Schritt für Schritt zurück und hielt die Entscheidung bis zum letzten Spieltag offen.

Am Ende fehlte jedoch der erfolgreiche Abschluss dieser Aufholjagd. Während BW Lohne II den Verbleib in der Landesliga feiern darf, richtet sich der Blick beim SV Brake bereits auf die kommende Spielzeit. In der Bezirksliga soll nun die Grundlage für einen neuen Anlauf geschaffen werden.

Tore: 1:0 Yan Yasar (4.), 2:0 Sören Smitz (12.), 3:0 Fynn Dauny (43.)

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Dennis Wego (66., SV Brake)

Halbzeit: 3:0

Endstand: BW Lohne II – SV Brake 3:0.