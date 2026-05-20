Klassenerhalt, Umbruch: Porz will in Merten nach Durststrecke punkten

Beim SSV Merten ist das Saisonziel für die verbleibenden drei Partien klar: Die Top 5 sollen nach unten hin abgesichert werden. Trainer Bünyamin Kilic sieht der Partie entspannt, aber ambitioniert entgegen. Das jüngste 2:2 bei Wegberg-Beeck hat den fünften Rang untermauert, doch der Blick schielt weiter nach oben auf die Plätze drei und vier – auch wenn am Ende ohnehin nur der Platz an der Sonne den ganz großen Sprung bedeutet.

Personell kann Kilic im Vergleich zur Vorwoche wieder auf eine etwas breitere Bank zurückgreifen, muss jedoch auf den zuletzt formstarken Michael Okoroafor aufgrund einer Gelbsperre verzichten. Dennoch erwartet der Mertener Coach ein echtes Kampfspiel, in dem die eigene Heimstärke voll ausgespielt werden soll.

Kilic blickt pragmatisch auf das Saisonfinale: „Porz hat den Klassenerhalt sicher, und auch bei uns geht es tabellarisch nicht mehr um die ganz große Schicksalsfrage. Platz 5 haben wir durch das Unentschieden gefühlt abgesichert – unser Minimalziel. Mit ein bisschen Glück ist auch noch Platz 3 oder 4 möglich. Aber grundsätzlich gilt, und da kann ich mich nur wiederholen: Am Ende des Tages ist es völlig egal, ob du Zweiter, Dritter, Vierter oder Fünfter wirst, denn aufsteigen kann nur der Erste. Von allem anderen kannst du dir am Ende nichts kaufen. Aber fürs Gefühl ist es einfach gut, konstant um die vorderen Plätze mitzuspielen, und deswegen wollen wir natürlich auch gegen Porz gewinnen.“

In Porz löst die mathematische Gewissheit des Klassenerhalts eine kollektive Erleichterung aus. Ein Vorsprung von 37 Toren auf Teutonia Weiden bei drei verbleibenden Spielen grenzt an eine absolute Garantie. Für Trainer Jonas Wendt bricht damit eine Phase an, in der seine Mannschaft endlich wieder ohne Blockade im Kopf agieren kann. Der Wunsch, die quälende Durststrecke ohne Sieg zu beenden, ist riesig – Freundschaften hin oder her.

Wendt: "Jungs müssen auf die Zähne beißen"

„Der Klassenerhalt ist fix, denn ich glaube im Leben nicht, dass wir noch 37 Tore Vorsprung hergeben – es sei denn, es passiert etwas völlig Absurdes und Teutonia Weiden gewinnt ein Spiel mit 22:0. Das wird nicht passieren, und damit hat die Rechnerei für uns endlich ein Ende. Das ist vor allem für uns im Trainerteam eine Erlösung", gibt der der 43-jährige Coach Einblick in die Gemütslage und fügt hinzu: „Natürlich haben die Jungs auch Druck, aber jetzt fällt erst mal extrem viel von ihnen ab. Dennoch wollen wir jetzt mal wieder etwas ganz Verrücktes machen: gewinnen! Wir haben seit Ende Februar keinen Dreier mehr geholt. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit und entspricht weder meinem Anspruch noch dem von Teilen der Mannschaft. Zu Bünny Kilic pflege ich ein sehr enges, inniges Verhältnis, aber das muss während der 90 Minuten ruhen – da können wir uns von mir aus auch mal ankeifen. Wir wollen ein giftiges Spiel hinlegen und die drei Punkte mitnehmen. Die Jungs müssen auf die Zähne beißen und über körperliche Grenzen gehen.“

Umbruch in Porz deutet sich an

Hinter den Kulissen laufen die Drähte für die neue Spielzeit derweil heiß. Wendt kündigt einen Schnitt im Kader an, um in der kommenden Saison mit frischer Mentalität anzugreifen. Mindestens zehn Spieler werden den Verein im Sommer verlassen, ebenso viele Neuzugänge sollen kommen.

„Es war eine schwierige Saison, in der nicht alles Gold war, was glänzt. Uns werden im Sommer einige Spieler verlassen, darunter auch absolute Qualitätsspieler. Wir werden ein extremes Facelift in der Mannschaft betreiben: Mindestens zehn Spieler gehen, zehn neue kommen. Das ist fix. Wir verlieren dadurch zwar individuelle Qualität, gewinnen hoffentlich aber an Mentalität dazu – denn die ist uns zuletzt ein bisschen abhandengekommen. Mein eiserner Slogan lautet: Mentalität schlägt Qualität. Wir hatten in dieser Saison Qualitätsspieler, die keine Konstanz auf den Platz gebracht haben. Dass sich die Wege nun trennen, ist völlig in Ordnung“, so Wendt offen. Ein wichtiger Eckpfeiler der Zukunft bleibt trotz aktueller Verletzung Top-Stürmer Metin Kizil, der dem Verein erhalten bleibt und die verjüngte Truppe zusammen mit Kapitän Andre Rosteck anführen soll.

Das Hinspiel dominierte Merten mit einem deutlichen 3:0. Am Freitagabend werden die Karten jedoch neu gemischt: Porz kann ohne Abstiegsangst das Visier öffnen, während Merten die eigene Serie von acht ungeschlagenen Spielen weiter ausbauen möchte.