Klassenerhalt trotz Klatsche

Nichts zu holen gab’s für Forstern 2 und Rosa Knauer (vorne, in Grün) gegen Saaldorf mit Sandra Otto. Knauer verlässt den Club am Saisonende. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Unabhängig vom Ergebnis hätten die Forsternerinnen allerdings lange gut mitgespielt und zudem kaum etwas zugelassen. So war dem Doppelpack von Marina Aglassinger, die nach einem Steckpass (34.) sowie per Alleingang (36.) einschob, eine Großchance der Heimelf vorausgegangen. Der Kopfball von Katharina Obermair brachte allerdings nichts ein. „Aber das 2:0 war schon leistungsgerecht“, musste sich der Übungsleiter angesichts der Überlegenheit der Gäste eingestehen.

Die schwierige personelle Lage geht auch an der Forsterner Reserve nicht spurlos vorbei: Zu zwölft kam die Auswahl von FCF-Coach Michael Kiefer im Heimmatch gegen den direkten Konkurrenten SV Saaldorf nicht über ein 2:5 hinaus. Grund zu feiern gebe es derweil trotzdem. Denn durch die Schützenhilfe des FC Stern München 2, der den TSV Eching mit einem 1:1 in die Bezirksliga schoss, ist der Klassenerhalt fix.

In Halbzeit zwei ging es hingegen Schlag auf Schlag: Erst ein erneuter Kopfball von Obermair, dann zwei starke Paraden von FCF-Keeperin Christina Kneißl und schlussendlich das 3:0 für die Truppe aus Saaldorf, für die Sandra Otto nach einer Ecke einnetzte (63.). Doch obwohl Paula Peter in Folge eines Freistoßes von Leonie Jungwirth sogar noch den Anschlusstreffer markieren konnte (73.), fehlte bei der sich auf Konter fokussierenden Reserve vorn weiterhin die Durchschlagskraft. Und auch die Kräfte begannen zunehmend zu schwinden. Spätestens mit den Buden von Tatjana Steinau (78./Eckball) und von Alina Loth (80./Flanke) sei die Partie daher endgültig entschieden gewesen, woraufhin der verwandelte Foulelfmeter von Lisa Dimpflmaier lediglich zur Ergebniskosmetik beigetragen habe (87.).

Natürlich hätte Kiefer das Abschiedsspiel für Manuela Rappolder sowie Rosa Knauer aber gerne anders gestaltet. Gleichwohl wisse er jedoch: „Alle haben auf die Zähne gebissen, und dafür war’s auch okay.“