Klassenerhalt trotz deutlicher Niederlage: Salzbergen chancenlos

Die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Tag und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Salzbergen hingegen blieb über weite Strecken hinter den eigenen Erwartungen zurück und konnte an die Leistungen der vergangenen Wochen nicht anknüpfen.

Der SC Spelle-Venhaus II nutzte die Schwächen der Gäste konsequent aus und sicherte sich einen verdienten Heimerfolg. Auch Meiners stellte die Überlegenheit der Gastgeber nicht infrage. „Der Sieg für Spelle war mehr als verdient, vielleicht ein Tor zu hoch“, sagte der Alemannia-Coach.

„Auch wenn die Freude über den Klassenerhalt überwiegt, war unser Auftritt in Spelle überaus enttäuschend“, bilanzierte Meiners nach der Begegnung. Der Trainer fand dabei klare Worte für die Leistung seiner Mannschaft. „Wir hatten uns deutlich mehr vorgenommen, haben aber am Sonntag auf ganzer Linie enttäuscht.“

Trotz der deutlichen Niederlage konnte Salzbergen am Ende aufatmen. Der Klassenerhalt ist gesichert, sodass die Planungen für eine weitere Bezirksliga-Saison fortgesetzt werden können. Die Niederlage soll dabei jedoch nicht folgenlos bleiben. Vielmehr richtet sich der Fokus bereits auf den letzten Spieltag, an dem die Mannschaft vor heimischem Publikum noch einmal ein anderes Gesicht zeigen möchte.

„Nichtsdestotrotz geht der Blick ab sofort wieder in Richtung Freitag, wo wir nochmal eine Reaktion zeigen wollen und uns mit einem Sieg gegen Neuenhaus vor den eigenen Zuschauern aus der Saison verabschieden wollen“, erklärte Meiners.

Für die Alemannia wird das Saisonfinale zugleich ein emotionaler Abend. Gleich mehrere langjährige Gesichter werden dann letztmals für die erste Mannschaft auflaufen. Kapitän Tim Berger beendet seine Laufbahn, Jonas Grund kehrt zum TuS Sudweyhe zurück und Henning Sprengel wird künftig für die eigene Reserve spielen.

So stand nach dem Abpfiff in Spelle zwar zunächst die Enttäuschung über einen schwachen Auftritt im Vordergrund. Mit dem gesicherten Klassenerhalt und einem besonderen letzten Heimspiel vor der Brust bietet sich für Salzbergen nun jedoch die Gelegenheit, die Saison versöhnlich abzuschließen.