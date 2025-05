Klassenerhalt so gut wie sicher - TSV Solln holt 4:2-Sieg bei Bosna

Die Saison nähert sich mit Riesenschritten ihrem Ende. Trotz des dreifachen Punktgewinns aus dem Heimspiel gegen den ESV am letzten Sonntag war der TSV Solln zu Beginn des 23. Spieltags noch keineswegs „aus dem Schneider“. Vor der Auswärtspartie der Sollner beim FC Bosna i Hercegovina waren einige Begegnungen allerdings bereits abgeschlossen und in der Tabellenumgebung des TSV Solln größtenteils nicht ganz ungünstig verlaufen. Das Remis des FC Alte Haide gegen den Abstiegskandidaten ESV lässt die Sollner sogar ein wenig nach oben schielen; die Niederlage der „kleinen Löwen“ beim SV München West passt; lediglich der Sieg des FC Fürstenried gegen Thalkirchen sorgte angesichts des Restprogramms der Sollner für Nachdenklichkeit bei Coach Matias Blasenbreu, denn rechnerisch kann Fürstenried Solln durchaus noch gefährlich werden.

Beflügelt durch die nach wie vor stehende Null kamen die Gastgeber zu einigen Chancen. Einen Freistoß von Ramic hielt Keeper Maximilian Hassinger mühelos (17.); Johannes Campe drehte einen Konter (19.). Richtig tückisch war der Schuss eines Bosniers nach Ballgewinn kurz darauf, so dass Hassinger die Kugel mit einer Hand ins Toraus lenken musste. Zum Glück geriet Ramics Eckball zu weit für Tabakovic (20.). Ebenfalls etwas Dusel hatten die Gäste, als Veljacic stolperte und André Metzger den Ball kontrolliert zu seinem Keeper spielen konnte (21). Nachdem auf der anderen Seite keine Ballannahme durch Sözer nach zu dynamischem Steilpass von Campe zustande gekommen war, leitete Keeper Zivkovic mit weitem Abstoß eine Torgelegenheit für Bosna ein, aber Isic traf nur ins Toraus (22.). Dasselbe Schicksal ereilte bei Solln den fleißigen Sebi Henrici, dessen Kopfball nach Zuspiel von Benni Minov neben das Gehäuse ging (23.). Kurz vor der Trinkpause zappelte das Tornetz der Bosnier, aber Seref Sözer hatte es nur von außen getroffen (24.). Sözer konnte machen, was er wollte, jedenfalls war sein Moment noch nicht gekommen; abermals verfehlte er den Kasten, und zwar bei Weitem (27./Nachschuss nach abgewehrtem Ball von Minov).

Die Sollner Abwehr zeigte den Bosna-Stürmern schon bald ihre Grenzen auf (A. Metzger klärt Angriff, Minov klärt nach Einwurf/2.; Campe dreht/5.; A. Metzger und Minov gut gegen Ramic/6.). Die Sollner Angriffsversuche erstickten aber zunächst auch im Keim. So scheiterte Lucas Paintner mit seinem Alleingang an Keeper Zivkovic (3.) und Seref Sözer musste dem Ball nach Zuspiel von A. Hassinger hinterher schauen (Tabakovic ins Toraus/5.; Keeper hält Eckball). Lejs Dedic scheiterte an Zivkovic (7.) und Lucas Paintner verfehlte sein Ziel (8.). Tristan Römpp ließ seinen Mitspielern mit seinem zu starken Querpass keine Chance (9.). Schon besser sah André Metzgers Freistoß nach Foul an Johannes Campe aus, aber Zivkovic konnte halten (10.). Kamencic und sein Keeper entschärften Lejs Dedics Querpass (12.). Basti Jells Balleroberung endete fruchtlos, da Seref Sözer den Ball nicht mehr erlaufen konnte (13.). Auf der Hut war Sakib Ramic, der Tristan Römpp den Ball abnahm und seinem Keeper eine Fußabwehr vor Lucas Painter ermöglichte (14.). Danach ging es Schlag auf Schlag; Lucas Paintner verfehlte Tristan Römpps Diagonalball mit dem Kopf, und wenig später wurde Sebi Henricis Querpass nach Zuspiel von Seref Sözer ans Außennetz geklärt (15./Keeper faustet Minovs Eckball weg und Campe scheitert im Nachschuss).

Nicht irritieren ließ sich übrigens Sollns Keeper Hassinger von Benni Minovs kritischer Rückgabe, die er per Fuß abwehrte, bevor Johannes Campe endgültig klären konnte (28./Bosna klärt anschließend ins Seitenaus). Solln hatte den Ball schnell wieder; die Klasse-Kombi zwischen André Metzger und Benni Minov beendete die Defensive der Platzherren vorerst, aber es gab Ecke. Sebi Henrici verfehlte zwar Seref Sözers Eckball, aber Tristan Römpp hielt das Spielgerät in den eigenen Reihen; letztlich vergab Benni Minov in aussichtsreicher Position (29.). Keinen Nutzen ziehen konnten die Gäste auch aus zwei Freistößen von André Metzger nach Foul an Lejs Dedic (Henrici verstolpert/30.) und nach Foul an Seref Sözer (Gelb für Ramic wegen Trikotziehens; Freistoß abgewehrt/31.).

Hatten die Sollner eine gute halbe Stunde zwar eifrig, aber ohne die nötige Präzision agiert, änderte sich Letzteres schlagartig. Nach starker Zusammenarbeit zwischen Benni Minov und Sebi Henrici gelangte der Ball zu Lucas Paintner, dessen vorsichtige Spielweise sich in diesem Fall als goldrichtig erwies, denn endlich kam einmal ein Pass an. Seref Sözer konnte annehmen und zur 0:1-Führung einschieben (32.). Nur 3 Minuten später war es Painter selbst, der seinen zunächst von Keeper Zivkovic abgewehrten Ball im Nachschuss zum 0:2 verwertete (35.) und damit seine Torflaute beendete (zuletzt hatte er am 13. April gegen den MTV getroffen). Danach dauerte es weitere 3 Minuten, bis André Metzger nach einem Freistoß für Solln zum Alleingang ansetzte und aus spitzem Winkel auf 0:3 erhöhte (38.).

In der Schlussphase der ersten Halbzeit schienen sich die Platzherren gesammelt zu haben. Sollns Innenverteidiger Basti Jell konnte Sakib Ramic nur mit einem Foul stoppen; der Gefoulte schoss den Freistoß selbst, aber zum Glück für Solln knapp über die Querlatte (44.). Mit einer Klärungsaktion gegen Kapitän Simunovic hätte Basti Jell beinahe eine Torchance eingeleitet, aber Keeper Zivkovic hielt vor Lejs Dedic (45.). Der anschließende Angriff von Bosna hatte es in sich; zunächst konnte Johannes Campe klären, bevor Alihodzics Nachschuss drüber ging (45.+1). Auch Tristan Römpp löste seine Aufgabe gegen Isic (Toraus; Eckball folgenlos/45.+2). Kurz vor dem Halbzeitpfiff wusste Simunovic nichts aus seinem Freistoß (nach Foul von Jell an S. Ramic) zu machen; er schoss jedenfalls meilenweit drüber.

Ein ähnliches Szenario ergab sich kurz nach dem Wiederanpfiff; Simunovic schoss nach Zuspiel von Isic drüber (47.). Danach hielten die Gäste das Spielgerät eine Weile in ihren Reihen, allerdings hielt Keeper Zivkovic Alex Hassingers guten Ball nach Querpass von Lucas Paintner (48.). Eine weitere schöne Aktion (Einwurf A. Hassinger, Minov per Hacke zu Dedic, Paintner abgewehrt, wieder Dedic) endete ebenso bei Zivkovic (48.). Bei ihrem Schlussmann bedanken konnten sich die Gastgeber, dass der nach Ballverlust vor dem heraneilenden Paintner rettete (49.). Gegenüber nutzte wenig später Sakib Ramic eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Gäste gnadenlos und verkürzte auf 1:3 (51.). Ein weiterer Angriff der Bosnier kurz darauf wurde wegen eines Offensivfouls von Veljacic an Campe abgepfiffen. Einen Freistoß des eingewechselten Sarkanovic (nach Foul von Dedic) wehrte Johannes Campe per Kopf ab (56.). Nicht ganz reichte es für Henrici & Sözer, den alten Torabstand wieder herzustellen; Zivkovic hielt vor Sözer (58.). Glück hatten die Gäste, als Kamencic übers Tor schoss (58./vorher war ein Foul an A. Metzger nicht gepfiffen worden).

Draußen stand Stefan Gerhard schon in den Startlöchern; in der 59. Minute lief er für Benni Minov auf. Gleichzeitig kam bei Bosna Loncar für Alihodzic. Besagter Loncar machte den Sollnern bald einen Strich durch die Rechnung, als er Lejs Dedics Querpass vor Sebi Henrici klärte (63.). Mit vereinten Kräften begegneten die Gäste dem steigenden Druck von Seiten der Bosnier (Jell gegen Krvavac ins Seitenaus/65.; Campe klärt Angriff/66.; Sözer und A. Metzger drehen gegen E. Ramic; Nachschuss ins Toraus/66.). Eine schöne Weiterleitung von Stefan Gerhard per Kopf auf Tristan Römpp endete mit dessen Abschluss neben das Tor (67.). Einige Minuten später wehrte Lucas Painter einen weiten Freistoß des Keepers per Kopf ab; Sarkanovic verstolperte beim Nachsetzen (72.). Unmittelbar darauf setzte Isic einen Freistoß daneben (72.). Dann erfolgte die Einwechslung des Doppeltorschützen vom letzten Sonntag: Dominik Kugler kam für „Dauerläufer“ Seref Sözer (73.). Kugler hatte gleich seinen ersten Einsatz, doch Zivkovic schnappte den von Paintner zugespielten Ball weg (74.).

Eine Minute später hätten die Gäste gerne einen Elfmeter gehabt, als Sebi Henrici im Strafraum zu Boden ging, aber das war dem Schiri zu wenig. So konnten die Platzherren nahezu ungehindert in Richtung Sollner Tor marschieren; André Metzger konnte zwar noch gegen Esmir Ramic klären, doch es wurde gefährlich und man sah den Ball schon im Tor; freilich ging Sakib Ramics Ball in spitzem Winkel neben das Tor (75.). Höchste Zeit für den Sollner Trainer, einen frischen Mann für die Verteidigung zu bringen: Chris Gerhard löste André Metzger ab (76.). Aus einer längeren Ballbesitzphase der Bosnier befreiten sich die Sollner und sorgten ihrerseits für Gefahr vor dem Tor. Nicht ganz die richtige Entscheidung traf Sebi Henrici nach Zuspiel von Stefan Gerhard in der 78. Minute. Er hätte nochmals auf einen freien Mann abgeben sollen; so konnte Zivkovic Henricis Ball ins Toraus ablenken (Ecke verpufft). Anschließend durfte Henrici, der sich dermaßen die Zähne an der bosnischen Hintermannschaft ausgebissen hatte, für Simon Metzger Platz machen (80.).

Die Gästeelf hatte noch nicht genug und arbeitete weiter am Ergebnis, zunächst jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Lucas Paintners Freistoß nach Foul an Henrici vor dessen Auswechslung geht links am Torpfosten vorbei (80.), Zivkovic hält einen Drehschuss von Lejs Dedic (81.), Veljacic klärt gegen Dedic (82.), und Kuglers Freistoß nach Foul an Chris Gerhard wird per Kopf abgewehrt (84.). Loncar klärt einen Freistoß von Kugler nach einem weiteren Foul an C. Gerhard; Zivkovic hält den Nachschuss des inzwischen für Lucas Paintner eingewechselten Alex Schrank (85.). Kurz darauf war Außenverteidiger Alex Hassinger wegen Krämpfen „kampfunfähig“, so dass André Metzger zurückkam (87.). Irgendwie spürten die Gastgeber die nachlassende Konzentration bei den Sollnern und erhöhten den Druck. In der 89. Minute konnte Keeper Hassinger mit einer Glanzparade gerade noch ein Eigentor verhindern, der folgende Eckball erwies sich jedoch als fatal. Kamencic hielt den Fuß hin und erzielte den 2:3-Anschlusstreffer (89.). So war der sicher geglaubte Sieg plötzlich in Gefahr.

Einen Glücksgriff tat dann der Sollner Trainer, der Sebi Henrici nochmals (anstelle von Lejs Dedic) aufs Feld beorderte (89.). Henrici bekam den Ball von Simon Metzger und verlängerte ihn so passend, dass Dominik Kugler ihn per Drehschuss zum 2:4 im Tor unterbringen konnte (90.+1). An solche Jokertore kann man sich wahrlich gewöhnen! Ein weiterer Treffer war Kugler zwar nicht vergönnt (90.+3 rechts vorbei), aber was ist schöner als den Deckel auf ein im Kippen befindliches Ergebnis zu machen…

Wenn die Sollner auch angesichts ihrer teils unbefriedigenden Chancenverwertung für Kritik bei den Fans gesorgt hatten, überwog nach dem Abpfiff doch die Freude über den verdienten Sieg und den so gut wie sicheren Klassenerhalt (direkter Abstieg sowieso kein Thema mehr). Selbst wenn in den beiden nach dem spielfreien Sonntag ausstehenden Partien zu den erreichten 30 Punkten schlimmstenfalls keine mehr dazukommen sollten, dürfte zumindest Bosna in der Tabelle hinter Solln zu stehen kommen, da Bosna am letzten Tag aussetzen muss und daher maximal noch 6 Punkte auf 30 erringen kann, aber auf Grund des direkten Vergleichs nicht mehr an Solln vorbeikäme. Dies könnte jedoch sowohl den Löwen als auch den Fürstenriedern gelingen, die freilich beide noch ein happiges Restprogramm haben und unter Anderem gegeneinander spielen. (Gern, Thalkirchen und der ESV sind schon zu weit weg.) Im worst case würde sich rechnerisch für Solln der Rang über den Relegationsplätzen ergeben. Diese beruhigende Theorie sollte die Mannschaft zur Hochform gegen die „Hochkaräter“ DJK Pasing und SV München West zu zusätzlichen Punkten anspornen.