Der SV Pullach will den Klassenerhalt sichern. – Foto: Dieter Metzler

Schon zur Winterpause hielten die Wolfratshauser mit nur vier Punkten die Rote Laterne fest umklammert. Doch nach personellen Umbesetzungen wollten sie im Frühjahr die Motivation in Richtung Aufholjagd anheizen: „Die Neuen werden brennen und alles dafür tun, dass wir es noch schaffen“, kündigte Lulzim Kuqi an, der beim BCF im Herbst erst die Position des Sportlichen Leiters und dann auch des Trainers übernahm.

Den allerletzten Schritt in Richtung einer ruhigen finalen Saisonphase will der SV Pullach am Samstag (14 Uhr) beim BCF Wolfratshausen gehen. „Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt sicher und dafür wollen wir alles tun“, kündigt Trainer Fabian Beigl an. Und ganz ehrlich: Beim Schlusslicht darf eigentlich auch nichts anbrennen.

Doch im Jahr 2026 lautet die Bilanz: Vier Spiele, vier Niederlagen, darunter ein 0:11 gegen den SV Planegg-Krailling, insgesamt 2:27 Tore. „Ich kann mir gar nicht ausmalen, was da abgeht. Der neue Trainer hat sicher gewusst, auf was er sich einlässt und hat sich einiges vorgenommen. Aber es liegt nicht an mir zu beurteilen, was da schiefläuft“, sagt Beigl zum Gegner. Gleichzeitig warnt er vor Übermut: „Bei uns hat man während der ganzen Saison gesehen, dass wir uns manchmal selbst im Weg stehen, wenn wir leichtsinnig sind.“ Gegen das Schlusslicht mahnt er zur Geduld: „Ich denke, der Matchplan von Wolfratshausen wird sein, so lange wie möglich die Null zu halten.“

Beigl muss auf einige Spieler verzichten: Weiterhin fehlen Torwart Leopold Bayerschmidt, Maurus Miller (beide krank) und Robin Hoffmann (Knie), ob Linus Radau, der immer noch kränkelt, zurückkehrt, ist fraglich. Neue Ausfälle sind Josef Burghard (Arbeit) und Kelian Nzita (Daumenbruch). Samuel O’Bryant, der schon länger mit Tape spielt, wird vermutlich geschont, denn, so Beigl: „In diesem Spiel haben wir vielleicht die Möglichkeit zu rotieren.“ Trotzdem erwartet der Coach volle Seriösität, in Wolfratshausen und auch danach, falls das Thema Klassenerhalt durch sein sollte: „Ich habe der Mannschaft deutlich gesagt, dass ich als Trainer will, dass sie in den letzten sieben Wochen das Level konstant oben hält.“