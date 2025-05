Klassenerhalt sicher: Bocholt bezwingt RWO mit 2:1

Deutlich später als erwartet hat der 1. FC Bocholt sich nun endlich Klarheit verschafft. Dank des 2:1 (1:0)-Sieges gegen RW Oberhausen bleiben die Schatten auch in der kommenden Saison in der Regionalliga West. Dabei musste die Elf von Christopher Schorch nicht unbedingt glänzen, zeigte sich aber eiskalt.

Bocholt überließ den Hausherren zunächst den Ballbesitz und versuchte die Räume im der eigenen Hälfte zuzustellen. Dennoch zeigten sich die Schwatten bei einem Standard nicht wirklich aufmerksam. Nach einem Freistoß von Eric Gueye kam Luca Schlax völlig freistehend zum Kopfball, setzte diesen aber zu zentral an - kein Problem für Keeper Lucas Fox (5.). Es ging nicht nun Auf und Ab. Zunächst gab Fox den Kleeblätter nach schlampigen Klärungsversuch in vielversprechender Position, konnte aber den darauffolgenden Abschluss von Timur Kesim vereiteln (7.). Und im Gegenzug dann erstmals der FCB: Cedric Euschen stach mit viel Tempo alleine auf das Tor vom Kevin Kratzsch, legte aber knapp am Kasten vorbei (7.).

Danach isolierten sich beide Seiten mit ihren spielerisch-taktischen Herangehensweisen. Erst ein Eckball brachte wieder Feuer ins Haus. Nach fehlerhaftem Klärungsversuch von Euschen feuerte Schlax den Ball flach ins Zentrum, Nico Klaß hielt den Fuß rein und lenkte diesen rechts am Pfosten vorbei (22.).