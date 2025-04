Trotz allen Kampfgeistes reichte für Kareths Zweite nicht zu Zählbarem in Thalmassing. Der Wiederabstieg in die Kreisliga ist damit so gut wie besiegelt. – Foto: Felix Schmautz

Klassenerhalt! Prüfening, Schwarzhofen, Bach & Thalmassing sind durch Bezirksliga Süd, der Sonntag: Regenstauf setzt seine Ungeschlagen-Serie fort +++ Ramspau betreibt Chancenwucher +++ Bach kämpft Viehhausen nieder +++ Pielenhofen gerät in Wenzenbach unter die Räder Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd Regenstauf Kareth-Lapp. II Breitenbrunn Ramspau + 8 weitere

Es war ein Tag der Heimmannschaften in der Bezirksliga Süd! Alle sechs Partien mündeten am Sonntag in einem Heimsieg. Gleich vier Teams dürfen den Klassenerhalt feiern. Darunter der FSV Prüfening nach dem eigenen 3:0 Heimerfolg gegen den direkten Konkurrenten SC Regensburg sowie am frühen Abend der 1:4-Pleite der SpVgg Ramspau in Hainsacker. So gut wie abgestiegen ist hingegen der TSV Kareth-Lappersdorf II, der in Thalmassing mit 1:2 den Kürzeren zog. Die Teams aus Regenstauf, Bach und und Wenzenbach komplettierten das Sextett an siegreichen Heimteams.



Stefan Wagner (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Ein souveräner 3:0-Sieg, durch den unsere Wahnsinns-Serie weitergeht. Heute kann man gegen einen starken Gegner von einer spielerischen Glanzleistung sprechen. Die Mannschaft hat alles zu 100 Prozent umgesetzt und sich eine Torchance nach der anderen rausgespielt. Adrian Waletzko hat sein erstes Bezirksliga-Tor erzielt was das i-Tüpfelchen des Tages war.“







Gregor Mrozek (Trainer FC Thalmassing): „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit beherrscht und mussten eigentlich das dritte, wenn nicht sogar das vierte Tore machen. Wir waren viel im Ballbesitz, während Kareth keinen Auftrag hatte. In der zweiten Halbzeit haben wir gewechselt und waren nun völlig von der Rolle. Kareth hatte die ein oder andere Situation und kam zum Anschlusstreffer. Trotzdem war es aufgrund der ersten Halbzeit ohne Wenn und Aber ein verdienter Sieg.“







Thomas Sommer (Trainer VfB Bach): „In der ersten Halbzeit war nicht viel geboten, das Geschehen war mehr von Abtasten geprägt. Auf beiden Seiten waren Chancen Mangelware. Wir kamen einmal vors Tor und machten das 1:0. In der zweiten Hälfte ist es deutlich heißer zugegangen. Nach einer Viehhausen-Chance hatten wir fünf, sechs Konterchancen und mussten hier frühzeitig das 2:0 oder 3:0 machen. Das haben wir leider verpasst. Viehhausen schoss einen halben Meter am Tor vorbei und traf später den Pfosten. Unterm Strich ein harterkämpfter, aber aufgrund des Chancenplus verdienter Heimsieg. Ich bin stolz auf die Jungs, nach schwierigen Wochen mit vielen Verletzten zum Schluss so viel Kampf und Leidenschaft auf dem Platz zu lassen.“







Nico Beigang (Spielertrainer FSV Prüfening): „Wir sind gut reingekommen, trotzdem war das Spiel in den ersten 20 Minuten relativ ausgeglichen. Wir haben uns ein schönes Tor herausgespielt und natürlich hat uns dann die Rote Karte an den Sportclub extrem geholfen. In der zweiten Halbzeit waren wir klar besser und haben das Spiel auch in der Höhe verdient gewonnen. Für uns ist das ein Riesenschritt.“







Günter Brandl (Trainer SV Wenzenbach): „Wir waren von Anfang an gut im Spiel, zeigten eine sehr gute Motivation und Griffigkeit. Trotz der Überlegenheit haben wir vor dem 1:0 mehrere Chancen liegen gelassen. Mit dem 1:0 und 2:0 haben wir uns für den Aufwand belohnt. Beide Tore waren sehenswert herausgespielt. Leider haben wir uns durch zwei Unachtsamkeiten zwei Gegentore eingefangen. Mit einem sehenswerten Freistoß haben wir auf den 3:2-Halbzeitstand gestellt. In der zweiten Halbzeit, die wir mit 3:0 gewonnen haben, war es eine klare Sache. Wir haben hinten nichts zugelassen und vorne effektiv zugeschlagen. Ein verdienter Sieg – auch in dieser Höhe.“







Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Unsere Elf hat sich heute sehr konsequent in der Chancenverwertung gezeigt und die ersten drei Treffer zur 3:0-Führung hervorragend herausgespielt. Die Gäste haben dagegen Chancenwucher betrieben und sind mit insgesamt fünf Großchancen entweder am Keeper oder an Pfosten und Latte gescheitert. Mit seinem dritten Treffer zum 4:1 hat Luis Lehmann dann für die endgültige Entscheidung gesorgt und seine Leistung gekrönt.“