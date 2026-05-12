Klassenerhalt perfekt: MTV Dänischenhagen verlängert Verbandsliga-Abo

Auf den TSV Flintbek wartet nach dem 1-3 gegen Dänischenhagen am Mittwoch eine Herkules-Aufgabe. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der MTV Dänischenhagen hat den Klassenerhalt in der Verbandsliga Ost vorzeitig unter Dach und Fach gebracht. Mit einem hart umkämpften 3:1-Auswärtssieg beim direkten Konkurrenten TSV Flintbek sicherte sich die Mannschaft von Trainer Henning Bolz den Verbleib in der dritthöchsten Spielklasse Schleswig-Holsteins. Damit geht der Verein bereits in sein neuntes Jahr nach dem Kreisliga-Aufstieg und unterstreicht seine Konstanz auf überregionaler Ebene. Während Dänischenhagen feiert, verharrt Flintbek auf dem 13. Tabellenplatz, blickt jedoch bereits auf ein historisches Saisonhighlight am kommenden Mittwoch.

Es besteht ja noch eine sehr, sehr geringfügige Wahrscheinlichkeit, dass der 13. Platz – der Relegationsplatz – für einen weiteren Absteiger in Betracht kommen könnte. Wobei in dem Fall nur der letzte der Teilnehmer aus allen Verbandsligen aus der einfachen Punktrunde absteigen müsste.

Die Partie in Flintbek war geprägt von hoher Intensität und strittigen Momenten. Dänischenhagens Coach Henning Bolz zeigte sich nach dem Schlusspfiff erleichtert, gab jedoch unumwunden zu, dass Fortuna an diesem Tag auf seiner Seite stand. „Ich würde behaupten, Flintbek hatte sogar eher noch ein paar mehr Tormöglichkeiten als wir“, bilanzierte Bolz. „Unterm Strich war es auf jeden Fall eher ein glücklicher Sieg. Ein Unentschieden wäre vielleicht leistungsgerechter gewesen“.

Nachdem Dänischenhagen anfangs Probleme hatte, die agilen Schlüsselspieler der Gastgeber in den Griff zu bekommen, fand die Mannschaft über eine starke Arbeit gegen den Ball besser in die Begegnung. In der 54. Minute gelang der entscheidende Treffer zum 2:1, bevor Tony Buck in der 89. Minute per Konter den „Deckel draufmachte“.

Flintbek hadert mit den Unparteiischen

Auf der Gegenseite herrschte Frust über den Spielverlauf. Der TSV Flintbek startete druckvoll und ging bereits in der 5. Minute durch Christoph Rober verdient in Führung. Trainer Marcel Naeve kritisierte jedoch massiv die Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns, die seiner Meinung nach die Partie maßgeblich beeinflussten. Ein vermeintliches 2:0 wurde wegen Abseits aberkannt, und ein gegen Flintbek verhängter Foulelfmeter führte zum 1:1-Ausgleich durch Moritz Schweimer (15.).

„Das war eine katastrophale Entscheidung“, ärgerte sich Naeve über den Strafstoß. Besonders bitter stießen ihm zudem weitere Abseitspfiffe in aussichtsreichen Situationen auf. Dennoch richtet man in Flintbek den Blick sofort wieder nach vorne. Trotz der „unheimlich bitteren Niederlage“ fokussiert sich das Team nun voll auf das bevorstehende Endspiel im Kieler Kreispokal gegen den Oberligisten Kilia Kiel.

Stimmen zum Spiel

TSV Flintbek: Klarmann – Wischnewski (70. Hübner), Dagga, Rehder, Ferhat – Rober, Ratjen (85. Schiefelbein), Roempke, Özcan, Tietgen (87. Grimm) – Kock (85. Sommerfeld).

Trainer: Marcel Naeve.

MTV Dänischenhagen: Joachim – Buck, Voth (55. Lennart Ross), Schweimer, Munoz Spoerck – Kloss (55. Malte Ceynowa), Rosenbaum (70. Petersen) – Ladewig, Andersen (25. Pannek), Albers – Stephan Wendt (74. Kastner).

Trainer: Henning Bolz.

Schiedsrichter: Mirko Kurras (TSV Reher).

Assistenten: Julia Scheer, Manuel Barthals.

Zuschauer: 70.