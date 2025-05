Klassenerhalt! Peißenberg verhindert vierte Relegation in Serie

Es ist die Punktlandung geworden, die Trainer Hubert Jungmann nach der Winterpause prognostiziert hatte. Der TSV Peißenberg schafft einen Spieltag vor Saison㈠ende den Klassenerhalt in der Kreisliga 1. Nach dem 1:1 gegen den FC Real Kreuth kann das Team aus der Marktgemeinde nicht mehr in die bedrohliche Zone abrutschen. Allerdings haben es die Peißenberger spannender gemacht, als es nötig gewesen wäre.

Als Tonangeber versäumten sie es, schon im ersten Spielabschnitt für die Entscheidung zu sorgen. „Wir müssen mit einem 3:0 in die Kabine gehen, dann machen die Kreuther überhaupt nichts mehr“, resümiert Coach Jungmann. Chancen gab es genug. So verpasste Hannes Kunterweit nach Querpass von Philipp Solleder aus überschaubarer Entfernung das leere Gehäuse. Dennis Mulaj machte indessen mit einem Lattenknaller auf sich aufmerksam, der mittels anderer Schusstechnik vielleicht sogar im Kasten gelandet wäre. Solleder verpasste dann noch einmal aussichtsreich. Und Eleftherios Caci zielte aus der Distanz hauchdünn vorbei. Angriffe der Gäste: Fehlanzeige.

Dennoch wirkten nach der Pause die Gesetze des Fußballs. Soll heißen: Wer seine Chancen nicht macht, bekommt irgendwann den Strafzettel dafür. Nicht lange nach Wiederanpfiff versenkte Kreuths Maximilian Schmid eine Hereingabe von außen sehenswert im Kasten der Gastgeber – 0:1. Für die Jungmann-Truppe war jetzt guter Rat teuer. Denn auf ein Herzschlagfinale in Ohlstadt wollten es die Peißenberger keinesfalls ankommen lassen. Sie mühten sich, hatten aber plötzlich ihre Probleme im Spielaufbau. Es sei „nicht so gelungen“, den nötigen Druck aufzubauen, konstatierte Jungmann. Bis zu jener entscheidenden Szene in der Schlussphase, die Lukas Hartmann einleitete.