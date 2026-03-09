Klassenerhalt oder Absturz: Woran sich der SSV Ulm klammert

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Blick auf die Tabelle der 3. Liga ist für den SSV Ulm 1846 Fußball um Trainer Pavel Dotchev gnadenlos: Platz 18 bedeutet Abstiegsrang. Vier Teams – die Plätze 17 bis 20 – gehen in die Regionalliga. Ulm hat noch zehn Spiele, um den Sturz zu verhindern. Doch nach dem jüngsten Rückschlag ist klar: Hoffnung und Gefahr liegen bei diesem Team nebeneinander, oft in derselben Halbzeit.

Der SSV Ulm 1846 Fußball steht nach 28 Spielen auf Rang 18 mit 24 Punkten und einer Bilanz von 7 Siegen, 3 Unentschieden und 18 Niederlagen. Das Torverhältnis von 37:58 zeigt, wie häufig Ulm in Spielen hinterherlaufen muss – und wie groß die Last ist, wenn jede Partie zum Endspiel wird. In der Abstiegszone ist die Situation eng und doch brutal: Auch der FC Erzgebirge Aue auf Platz 17 hat 24 Punkte, Ulm liegt bei gleicher Punktzahl dahinter. Hinter Ulm stehen der TSV Havelse (20 Punkte) und der 1. FC Schweinfurt 05 (14 Punkte). Vier Plätze bedeuten Abstieg – und Ulm hat derzeit keinen Sicherheitsabstand, nicht einmal einen kleinen.

Das Schweinfurt-Spiel als Warnsignal

Das letzte Spiel hat die Nerven freigelegt: Am Samstag verlor der SSV Ulm 1846 Fußball beim 1. FC Schweinfurt 05 mit 2:3 – trotz einer 2:0-Führung. Eine solche Partie trifft die Spatzen doppelt. Erst gibt sie das Gefühl, den Befreiungsschlag in den Händen zu halten, dann reißt sie ihn wieder weg. Für Ulm bleibt der bittere Befund: Selbst ein Vorsprung ist nicht automatisch Sicherheit. Und doch steckt darin auch eine Wahrheit, die Kraft geben kann: Ulm war in der Lage, auswärts eine 2:0-Führung herauszuspielen.

Was für den Klassenerhalt spricht

Für Ulm spricht zunächst, dass die Ausgangslage nicht ganz hoffnungslos ist: Mit 24 Punkten ist durchaus noch der Anschluss da, aber der Abstand zum rettenden Ufer beträgt acht Punkte. Außerdem bietet das Restprogramm mehrere direkte Gelegenheiten, Punkte gegen Teams aus dem unteren und mittleren Tabellenbereich zu holen – darunter Heimspiele gegen TSV Havelse (19.) und Viktoria Köln (10.) sowie das kommende Heimspiel gegen FC Ingolstadt 04 (12.). Gerade im Donaustadion kann aus einer grauen Rechnung ein emotionaler Funke werden: Ein Heimsieg verändert nicht nur die Tabelle, sondern auch die Stimmung, die Luft, die Beine. Und Ulm hat noch zehn Spieltage – zehn Chancen, in denen eine Serie, ein einziger Lauf, plötzlich alles kippen kann.

Was für den Abstieg spricht

Gegen Ulm spricht die Wucht der bisherigen Zahlen. 18 Niederlagen nach 28 Partien sind ein Gewicht, das sich nicht wegreden lässt. Das Torverhältnis von 37:58 steht für viele Spiele, in denen Ulm zu viel zulässt – und es zeigt, wie schnell ein Spiel kippen kann, wenn der Gegner trifft. Die Niederlage in Schweinfurt verstärkt diesen Eindruck: Wer nach 2:0-Führung noch 2:3 verliert, erlebt nicht nur einen Punktverlust, sondern auch einen psychologischen Schlag. Dazu kommt, dass Ulm im Restprogramm mehrfach auf absolute Spitzenteams trifft – und zwar in einer Phase, in der jeder Punkt über Leben und Abstieg entscheidet.

Das Restprogramm als Stresstest

Die nächsten Wochen sind ein Spagat zwischen Hoffnung und Härte. Am Sonntag, 15.03.2026, empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball den FC Ingolstadt 04. Danach geht es auswärts zum FC Energie Cottbus (2.), anschließend zuhause gegen den SC Verl (5.). Später warten Auswärtsspiele beim F.C. Hansa Rostock (7.), beim TSV 1860 München (6.) und zum Abschluss der Saison beim VfL Osnabrück (1.). Auch das Saisonfinale hat es in sich: Am 38. Spieltag kommt Rot-Weiss Essen (4.) nach Ulm. Gleichzeitig gibt es Partien, in denen Ulm die Pflichtpunkte suchen muss – etwa auswärts beim VfB Stuttgart II (15.) und vor allem das Heimspiel gegen den TSV Havelse (19.). Dieses Programm ist keine Gerade, sondern eine Reihe von Wellen: oben, unten, oben – und Ulm muss lernen, nicht unterzugehen.

Der Kern der Entscheidung

Beim SSV Ulm 1846 Fußball entscheidet sich der Klassenerhalt an zwei Gegensätzen, die sich nicht trennen lassen. Auf der einen Seite steht die Tatsache, dass der Anschluss durchaus noch da ist und direkte Gelegenheiten kommen – schon im nächsten Heimspiel. Auf der anderen Seite steht die bisherige Bilanz, die verletzliche Defensive im Torverhältnis und die schmerzliche Erfahrung aus Schweinfurt, als selbst eine 2:0-Führung nicht reichte. Ulm lebt in dieser Saison am Rand – und genau dort, am Rand, wird jeder kommende Spieltag zur Frage, ob aus Druck Energie wird oder aus Druck Angst.