Als Aufsteiger in die Landesliga, Staffel 1, hatte die SGM Krumme Ebene am Neckar in der Saison 2024/2025 eine Mammutaufgabe zu bewältigen. Spielertrainer Marcel Gerstle blickt mit Stolz auf die abgelaufene Spielzeit zurück: "Wir sind sehr zufrieden. Der Klassenerhalt ist höher zu bewerten als ein Jahr zuvor der Aufstieg." Tatsächlich galt die Spielgemeinschaft vor Rundenbeginn als Abstiegskandidat Nummer eins. Umso bemerkenswerter ist die Entwicklung des Teams, das sich über eine Saison voller Herausforderungen hinweg behaupten konnte.

Gerstle hebt vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit hervor: "Wir mussten viele knappe Niederlagen einstecken, was mental nicht so einfach zu verkraften ist. Aber mein Team hat über die ganze Saison hart gearbeitet und nie aufgegeben." Der Klassenerhalt sei die Belohnung für eine überragende Leistung im Kollektiv. Dabei war die Unterstützung von außen ein wesentlicher Faktor: "Wir hatten auch über die ganze Saison, ob Heim- oder Auswärtsspiel, eine überragende Unterstützung durch unsere Fans."

Vorbereitung mit Höhepunkten

In der Vorbereitung auf die neue Saison setzt das Team auf anspruchsvolle Aufgaben. Das Testspiel gegen Oberliga-Aufsteiger Türkspor Neckarsulm am 15. Juli in Obergriesheim stellt zweifelsohne ein Highlight dar. Auch das Pokalspiel am 25. Juli in Schorndorf dürfte sportlich wie atmosphärisch ein Höhepunkt der Vorbereitung sein.