Viel fehlt der U23 von Fortuna Düsseldorf nicht zu einer weiteren Saison in der Regionalliga West. – Foto: Ralph Görtz

Klassenerhalt ist für Düsseldorfs U23 zum Greifen nah Regionalliga West: Nach turbulenter Saison überzeugt die U23 Fotuna Düsseldorfs mit stabiler Defensive und starker Serie. Verlinkte Inhalte Regionalliga West F. Düsseld. II

Fast haben es Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer geschafft, denn der endgültige Klassenerhalt ist in greifbarer Nähe und kann am kommenden Spieltag eingetütet werden. In Wochen, in denen sich die Tabelle durch Rückzüge und Insolvenzen immer wieder veränderte und manch einem Konkurrenten allmählich die Kraft ausging, schafften sie es erstmals in dieser Spielzeit, nicht nur seit fünf Partien ungeschlagen zu bleiben, sondern mit dem jüngsten 2:0-Erfolg gegen Fortuna Köln auch den dritten Sieg in Folge einzufahren.

Vier von fünf Spielen ohne Gegentor Mindestens genauso erwähnenswert: In nur einem der letzten fünf Spiele kassierten sie ein Gegentor, viermal hielt die „Zwote“ die Null und stellte einmal mehr den Wert ihrer Defensive unter Beweis.

Auf der Zielgeraden der Saison hat sich das Team von U23-Trainer Jens Langeneke noch einmal zusammengerauft und so wichtige Punkte gesammelt. Falls es in diesem Jahr tatsächlich keinen sportlichen Absteiger geben sollte, können die Flingerner – zumindest nach den jüngsten Auftritten – mit Fug und Recht behaupten, den Klassenerhalt auch aus eigener Kraft geschafft zu haben. „Mit dem dritten Sieg und dem damit fünften ungeschlagenen Spiel können wir auch einen Haken hinter diese turbulente Saison machen“, resümierte auch Langeneke. Insgesamt blickte er aber mit gemischten Gefühlen auf das Spiel gegen die Südstädter zurück: „Wir haben zwei unterschiedliche Hälften gesehen. In der ersten Hälfte war ich sehr zufrieden, wir sind dann auch verdient mit der Führung in die Halbzeit gegangen“, sagte der Coach. „Auch hinten haben wir nichts zugelassen, auch wenn es für mein Gefühl ein paar Standardsituationen zu viele waren.“ Die „Zwote“ war fünf Minuten vor der Pause durch Angreifer Deniz Bindemann in Führung gegangen und hatte zuvor bereits einige gute Möglichkeiten gehabt.