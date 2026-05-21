Klassenerhalt in trockenen Tüchern

Einen endlich mal wieder über 90 Minuten recht stabilen Eindruck machte unsere Reserve passenderweise im Derby gegen den VfR Ittersbach am Mittwochabend, sodass im Nachbarschaftsduell die Punkte geteilt wurden. Für unsere Zweite war es nach sieben Niederlagen in Folge der erste Punktgewinn Seit Ende März und dank der zeitgleichen Pleite der Herrenalber in Grünwettersbach gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt. Einen großen Anteil daran hatte Felix Schorer, der Mitte der ersten Halbzeit wieder mal seine Qualitäten als Elferkiller bewies und einen Strafstoß von Schröder parierte. Bereits in der Anfangsphase des Spiels zeichnete sich Schorer im direkten Duell mit Schröder aus (3.), bevor Bonavia auf der Gegenseite schön von David Bossert in Szene gesetzt, seinen Abschluss knapp am rechten Pfosten vorbeisetzte (12.). Eine weitere Großchance schien sich für Bonavia nach toller Vorarbeit von David Weiß zu eröffnen, doch leider missglückte die Ballannahme, sodass VfR-Schlussmann Mummert die Situation entschärfen konnte (28.). Für die Gäste scheiterte Akpinar aus dem Getümmel noch mit einem Schuss, der leicht die Latte touchierte (36.), bevor es torlos in die Kabinen ging.

Der zweite Durchgang war noch keine zehn Minuten alt, als David Bossert einen genialen Freistoß auf David Weiß ablegte, der mithilfe des Innenpfostens zum 1:0 ins lange Eck vollstreckte (54.). Leider hatte die Auerbacher Führung nicht lange Bestand, denn schon mit dem nächsten Angriff besorgte Luis Schröder den Ausgleich, wobei er Schorer diesmal keine Chance ließ (56.). In der Folge entschärfte Schorer eine Müller-Flanke von der linken Seite (71.) und Schröder verzog von rechts um ein gutes Stück (73.). Trotz leichter Unsicherheit lenkte Schorer einen Abschluss von Kapitän Rihm noch zur Ecke (76.). Das war es dann aber auch schon mit den Angriffsbemühungen der Gäste. Die TSV-Elf machte es dem Gegner weiter schwer, sein Spiel aufzuziehen und verdiente sich so dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung den einen Zähler redlich. Vor dem letzten Spiel beim FV Ettlingenweier 3 ist der Klassenerhalt bei fünf Punkten Vorsprung nun endlich gesichert.