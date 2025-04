Klassenerhalt in Reichweite: Vilzing winkt magische Marke

Der Derbysieg am Dienstag gegen die SpVgg Hankofen-Hailing war der vorläufige Höhepunkt einer bislang bärenstarken Vilzinger Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern. Noch immer ungeschlagen, aus sieben Partien 17 Punkte geholt - und jetzt könnten die Huthgarten-Kicker im Heimspiel am morgigen Samstag gegen den TSV Aubstadt eine magische Marke knacken. Denn mit einem weiteren Heimsieg würden die Vilzinger die 40-Punkte-Schallmauer erreichen - was in einer 18er Liga fast immer gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt ist. Beim Gegner aus Unterfranken, der nach der Winterpause noch überhaupt nicht in Tritt kommt und auf einen Abstiegs-Relegationsrang abgerutscht ist, hat sich in dieser Woche Bemerkenswertes getan: Die beiden Co-Trainer Alexander Sarwanidi und Martin Beck mussten gehen, Cheftrainer Julian Grell (38) darf bleiben, bekommt aber mit Klublegende Josef Francic (57) einen erfahrenen Übungsleiter an die Seite gestellt. Ob die Umbaumaßnahmen im Trainerteam den gewünschten Effekt erzielen? Anstoß im Manfred-Zollner-Stadion ist um 14 Uhr.