Klassenerhalt in letzter Sekunde Der SV Türkgücü Königsbrunn und der TSV Bobingen II machen am letzten Spieltag den Ligaverbleib perfekt +++ Welden sichert sich mit Sieg in Hiltenfingen den Klassenerhalt +++ Der SV Mering II verabschiedet sich mit einem Auswärtssieg von Bernhard Meitner · Heute, 19:41 Uhr · 0 Leser

Jubel bei Türkgücü Königsbrunn, das sich dank eines Erfolgs in Schwabegg den Klassenerhalt sicherte. – Foto: Hieronymus Schneider

Der letzte Spieltag der Kreisliga Augsburg nahm ein glückliches Ende für die beiden noch um den Klassenerhalt kämpfenden Vereine aus dem Landkreis-Süden. Der SV Türkgücü Königsbrunn konnte eine drohende Niederlage in Schwabegg noch in einen Auswärtssieg drehen und der TSV Bobingen II siegte souverän mit 3:0 im eigenen Stadion gegen die DJK Lechhausen. Der TSV Welden macht den Klassenerhalt mit einem 4:0-Sieg in Hiltenfingen endgültig perfekt. Merings „Zweite“ verabschiedete sich mit einem Auswärtssieg in die Kreisklasse. Kissing musste mit ungewöhnlichen Problemen kämpfen, ehe der KSC in Diedorf mit 2:4 unterlag.

Die ersten Chancen hatten die Gäste, vor allem durch ihre Sturmspitze Egor Keller. Aber in der 13. Minute ging sein Schuss am Tor vorbei und in der 24. Minute parierte der nach langer Pause wieder im Schwabegger Tor stehende David McFaul seinen Lupfer. Fast mit dem Halbzeitpfiff vergab Keller die mögliche Gästeführung, als er an Keeper McFaul hängen blieb und dann aus der Drehung am Tor vorbeischoss. In der zweiten Halbzeit zeigte McFaul eine Blitzreaktion gegen Diego Dragone und fing eine gefährliche Flanke gerade noch vor Keller ab. Nach einer Stunde schlugen die Schwabegger zu. Erst traf Geiger den Ball nicht voll, aber danach überraschte Yannik Mayr den Königsbrunner Torwart Daniel Morhart mit einem Bogenball, der zum 1:0 einschlug (63.). Nun standen die Gäste mit dem Rücken zur Wand und schon in der 69. Minute traf Keller zum 1:1. Der Linienrichter hatte zwar Abseits gewunken, aber nach Protesten, dass der Ball zuvor von einem Schwabegger Spieler berührt worden war, zählte der Treffer. Keine zwei Minuten später schickte Schiedsrichter Simon Schwank Geiger nach einem Foul mit der Roten Karte vom Platz. In der 81. Minute bremste Jakob Ressel den Königsbrunner Spielmacher Berkay Akgün zwei Meter vor dem Strafraum regelwidrig. Beim Freistoß nahm sich Keller viel Zeit und zielte genau in die lange Ecke zum 1:2. Diesen Vorsprung brachte Türkgücü dann über die Zeit. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Yannik Mayr (63.), 1:1 Egor Keller (69.), 1:2 Egor Keller (81.)

Rot: Sebastian Geiger (71./SV Schwabegg)

Der TSV Bobingen sicherte sich dank eines 3:0-Erfolgs gegen Lechhausen den Klassenerhalt. – Foto: Elmar Knöchel

In der ersten Hälfte war es ein Spiel auf Augenhöhe. Obwohl die beiden Mannschaften spielerisch gleichwertig waren, kamen die Bobinger zu besseren Chancen, die sie aber zunächst allesamt liegen ließen. Dabei waren auch knifflige Situationen, in denen die Bobinger Fans Elfmeter forderten. Doch zweimal blieb der Pfiff vom guten Schiedsrichter Oliver Schuhmacher aus. Und beide Male lag er damit wohl richtig. Doch der scheidende Trainer Roberto Di Santo hatte seine Jungs in der Kabinenansprache zur Halbzeit anscheinend ordentlich heiß gemacht. Denn nach dem Wechsel erspielten sich die Gastgeber mehr und mehr Spielanteile, übernahmen das Mittelfeld praktisch komplett und schnürten den Gegner in der eigenen Hälfte ein. Die Chancen wurden mehr und zwingender. Dabei half natürlich, dass Bobingens Mauritz Di Santo bereits in der 48. Minute die 1:0-Führung erzielte. Als Jakob Ruß den zweiten Treffer folgen ließ (73.), war die Partie praktisch entschieden. Den Schlusspunkt setzte Michael Kohler, der zum verdienten 3:0 (77.) traf. Vor allem aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit konnte der TSV Bobingen II am Ende den Klassenerhalt feiern. In die Feier mischte sich allerdings auch ein bisschen Wehmut, als Trainer Roberto Di Santo von der Mannschaft verabschiedet wurde und die ein oder andere Träne verdrückte. (elkn) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Oliver Schuhmacher (Steppach) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Mauritz Di Santo (48.), 2:0 Jakob Ruß (73.), 3:0 Michael Kohler (77.)

Der Abstieg stand schon länger fest, dennoch verabschiedete sich die zweite Mannschaft des SV Mering mit einem echten Paukenschlag. In Göggingen feierte sie einen 3:2-Erfolg. Am letzten Spieltag lag der TSV bereits mit 2:0 vorne, nachdem Hüseyin Can Pasli und Quentin Lehmann getroffen hatten. Doch im zweiten Abschnitt drehten die Meringer den Spieß noch um, wobei sie sogar einen Elfmeter ungenutzt ließen. Konrad Miserre traf zweimal, Tor Nummer drei steuerte Noah Mölders bei. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns für die gute Leistung belohnt“, erklärte Spielertrainer Johannes Pfeiffer: „War ein guter Abschied.“ Das Trainerteam in Mering bleibt zusammen. Nun gilt es für Pfeiffer, erstmals in der neuen Klasse anzukommen: „Dann wollen wir schauen, dass wir die junge Truppe weiterentwickeln.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Simon Winter (Gebenhofen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Hüseyin Can Pasli (24.), 2:0 Quentin Lehmann (26.), 2:1 Konrad Miserre (64.), 2:2 Noah Mölders (81.), 2:3 Konrad Miserre (90.+2)

Der TSV Merching hatte nach dem letzten Saisonspiel gegen Ottmarshausen allen Grund zum Feiern – schließlich ist der TSV Meister. – Foto: Christian Kolbert

Im letzten Punkspiel der Saison erarbeite sich der SVO einen verdienten Punktgewinn beim Meister. Christian Pöllmann war in der Anfangsphase zweimal gefährlich. Aber die Heimelf wollte im letzten Spiel sich ebenfalls nochmals von der besten Seite zeigen und setzte anschließend den SVO mehr unter Druck, sodass Tobias Kastenhuber in der 18. Spielminute einen direkten Schuss aus nächster Nähe von Saffet Yildirim mit einer Rettungstat abwehren musste. Entgegen dieser Druckphase des TSV war es dann aber Marco Spengler, der nach einem langen Ball seine erste Chance zum 0:1 nutzte, nachdem sich der aufgerückte gegnerische Torwart, Stanislaw Laukart, bei der Ballannahme verschätzt hatte (27.). Da sich die Hausherren ab der 55. Spielminute wegen einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe gegen Andreas Lachner zudem selbst dezimiert hatten, gewann der SVO insgesamt wieder mehr Boden, sodass er einem weiteren Treffer näher war als der TSV dem Ausgleich. Dieser fiel dann im zweiten Durchgang ebenfalls nach einem Freistoß, den Johannes Röhrer ins Tor des SVO lenkte (65.). Jetzt war es der TSV, der auf den Führungstreffer drängte. Aber sowohl Abdulcebbar Demir (75.) als auch Ryad Mohmed (77.) scheiterten am bestens aufgelegten Tobias Zimmermann. Den Schlusspunkt setzte Lucas Hackel, dessen Distanzschuss Laukart noch über die Latte lenken konnte (87.). (uma) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Gordan Gomoll (Aichach) - Zuschauer: 121

Tore: 0:1 Marco Spengler (27.), 1:1 Johannes Röhrer (65.)

Mit einem Erfolg verabschiedete sich der TSV in die Sommerpause. Dabei gingen die Gäste bereits nach sechs Minuten durch Julian Zeiske in Führung. Dennis Sönnichsen brachte die Heimelf wenig später zurück ins Spiel, ehe weniger später Tobias Schneider die Partie drehte. Die Kissinger kamen durch Marius Horak noch vor der Pause zum Ausgleich, der zweite Durchgang ging dann aber an Diedorf. Florian Thalmeir erzielte nach 65 Minuten die erneute Führung. In der Nachspielzeit machte Sönnichsen mit seinem zweiten Treffer den Sieg perfekt. Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Stefan Huber - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Julian Zeiske (6.), 1:1 Dennis Sönnichsen (10.), 2:1 Tobias Schneider (13.), 2:2 Marius Horak (35.), 3:2 Florian Thalmeir (65.), 4:2 Dennis Sönnichsen (90.+3)

Gelb-Rot: Lucas Viere (90./TSV Diedorf)

In einer umkämpften Partie trennten sich der SV Hammerschmiede und der TSV Pfersee mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber gingen in der 36. Minute in Führung: Robert Orban setzte sich durch und traf mit einem präzisen Abschluss zum 1:0. Zuvor hatte vor allem Jonathan Bommas auf Seiten der Gäste mehrfach für Gefahr gesorgt und die Defensive des SV Hammerschmiede vor Herausforderungen gestellt. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung intensiv und abwechslungsreich. Pfersee drängte auf den Ausgleich und wurde in der 74. Minute belohnt. Nach einer maßgenauen Flanke von Timo Lutz stieg Jonathan Bommas am höchsten und köpfte zum verdienten 1:1 ein. „Uns war heute klar, dass mindestens ein Punkt für den Klassenerhalt hermuss. Wie wir nach dem 0:1 zurück kommen, zeigt den Charakter dieser Mannschaft“, schwärmt Pfersees Coach Björn Wohlrab von seiner Mannschaft.

Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Robert Orban (36.), 1:1 Jonathan Bommas (74.)

Klassenerhalt perfekt: Mit dem 1:0 ebnete Lukas Stegmiller dem TSV Welden den Weg zum Sieg in Hiltenfingen. – Foto: Elmar Knöchel

Mit einer weiteren Heimniederlage verabschiedete sich der schon lange als Absteiger feststehende ASV Hiltenfingen von der Kreisliga. Schon nach zwölf Minuten gingen die Weldener durch Lukas Stegmiller in Führung. Nach einer haIben Stunde wurde der ASV-Spielertrainer Bujar Bytyqi nach seinem zweiten Foul mit Rot vom Platz geschickt, was die Entscheidung bedeutete. Die Gäste aus Welden sicherten sich in der zweiten Halbzeit durch Treffer von Peter Schußmann, Nikolas Brummer und Christoph Demharter den Klassenerhalt. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Lukas Geier (Oberhausen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Lukas Stegmiller (12.), 0:2 Peter Schußmann (56.), 0:3 Nikolas Brummer (67.), 0:4 Christoph Demharter (86.)

Rot: Bujar Bytyqi (34./ASV Hiltenfingen)