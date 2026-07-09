Klassenerhalt im Blick

Der Aufstieg ist geschafft, nun wartet die nächste Herausforderung. Die zweite Mannschaft des RSV Braunschweig geht als Neuling in der 1. Kreisklasse an den Start und setzt dabei auf Kontinuität in der Mannschaft sowie neue Impulse an der Seitenlinie. Mit Hampar Oktay übernimmt ein neuer Trainer die Verantwortung und verfolgt für die kommende Spielzeit ein klares Ziel.
Die vergangene Saison endete für den RSV Braunschweig II mit einem sportlichen Erfolg. Der Aufstieg in die 1. Kreisklasse markiert den vorläufigen Höhepunkt der Entwicklung und bildet die Grundlage für die kommenden Aufgaben.
Trainer Hampar Oktay, der die Mannschaft zur neuen Saison übernimmt, fasst die zurückliegende Spielzeit entsprechend knapp zusammen: „Aufgestiegen in die 1. Kreisklasse.“ Mehr bedarf es aus seiner Sicht kaum, um den Erfolg der Mannschaft zu beschreiben.
Die Vorbereitung auf die neue Saison begann am 1. Juli 2026. Nach dem Aufstieg richtet sich der Fokus nun darauf, die Mannschaft auf die höheren Anforderungen der neuen Spielklasse einzustellen.
An der Seitenlinie gibt es dabei ebenfalls einen Neuanfang. Hampar Oktay wechselt vom Kreisligisten Vahdet Braunschweig II zum RSV Braunschweig II und übernimmt dort die sportliche Verantwortung.
Die Zielsetzung für die Premierensaison in der 1. Kreisklasse fällt bewusst realistisch aus. „Klassenerhalt“, nennt Oktay als oberste Priorität. Zunächst gehe es darum, sich in der neuen Liga zu etablieren und die Mannschaft dauerhaft in der Spielklasse zu halten.
Zu möglichen Meisterschaftsfavoriten oder einzelnen Spielern wollte sich der neue Trainer zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern. Stattdessen richtet sich der Blick vollständig auf die eigene Entwicklung und die Vorbereitung auf die bevorstehenden Aufgaben.