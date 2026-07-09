Klassenerhalt im Blick Mit einem neuen Trainer und dem Rückenwind des Aufstiegs startet die zweite Mannschaft des RSV Braunschweig in die Saison von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

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Der Aufstieg ist geschafft, nun wartet die nächste Herausforderung. Die zweite Mannschaft des RSV Braunschweig geht als Neuling in der 1. Kreisklasse an den Start und setzt dabei auf Kontinuität in der Mannschaft sowie neue Impulse an der Seitenlinie. Mit Hampar Oktay übernimmt ein neuer Trainer die Verantwortung und verfolgt für die kommende Spielzeit ein klares Ziel.

Die vergangene Saison endete für den RSV Braunschweig II mit einem sportlichen Erfolg. Der Aufstieg in die 1. Kreisklasse markiert den vorläufigen Höhepunkt der Entwicklung und bildet die Grundlage für die kommenden Aufgaben. Trainer Hampar Oktay, der die Mannschaft zur neuen Saison übernimmt, fasst die zurückliegende Spielzeit entsprechend knapp zusammen: „Aufgestiegen in die 1. Kreisklasse.“ Mehr bedarf es aus seiner Sicht kaum, um den Erfolg der Mannschaft zu beschreiben.

Neue Aufgabe mit klarer Zielsetzung Die Vorbereitung auf die neue Saison begann am 1. Juli 2026. Nach dem Aufstieg richtet sich der Fokus nun darauf, die Mannschaft auf die höheren Anforderungen der neuen Spielklasse einzustellen. An der Seitenlinie gibt es dabei ebenfalls einen Neuanfang. Hampar Oktay wechselt vom Kreisligisten Vahdet Braunschweig II zum RSV Braunschweig II und übernimmt dort die sportliche Verantwortung.