Klassenerhalt gesichert: Zeit für Talente beim FC Deisenhofen II

Trotz der komfortablen Ausgangslage fehlt es FCD-Coach Andreas Budell nicht an Zielen: „Wir wollen die 43 Punkte der letzten Saison erreichen, dazu brauchen wir noch sieben. Dann möchten wir verstärkt Leute, die bisher wenig Spielpraxis bekommen haben, einsetzen, vielleicht auch den einen oder anderen aus der U19. Und dann können wir auch noch den Aufstiegskampf beeinflussen, weil wir am Schluss gegen Raisting und Wacker (derzeit Zweiter und Vierter - d. Red.) spielen.“

Davon, dass der anstehende Gegner zuletzt sieben Mal leer ausging, will sich Budell nicht blenden lassen. „Neuhadern, hat zu wenig Punkte, dafür, wie sie Fußball spielen können. Aber sie haben einige Spiele in letzter Minute unglücklich verloren“, so der FCD-Coach, der nicht nur einige Spieler, sondern auch Dario Casola, den bereits dritten FCN-Trainer dieser Saison, kennt. „Dario kann da neues Feuer reinbringen. Es ist vielleicht ihre letzte Möglichkeit, sich noch die Chance auf den direkten Klassenerhalt offen zu halten. Das wird kein einfaches Spiel“, sagt Budell. Beim FCD kehrt Kapitän Josip Cosic nach abgebrummter Rotsperre wieder in die Innenverteidigung zurück, wo der verletzte Erin Özbek diesmal fehlen wird.