Klassenerhalt gesichert: SG Petersaurach/Großhaslach fegt Langenzenn m

Mit einem eindrucksvollen 6:1-Heimsieg gegen den TSV Langenzenn hat sich die SG Petersaurach/Großhaslach am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert. Während es für den TSV um nichts mehr ging, stand für die Hausherren viel auf dem Spiel.

Die Gastgeber legten entsprechend entschlossen los und nutzten gleich die ersten beiden Unachtsamkeiten in der Defensive der Gäste eiskalt aus. Die schnelle 2:0-Führung im Rücken spielte der SG in ihre Karten – kompakt in der Defensive, zielstrebig mit langen Bällen in die Spitze.

Langenzenn kam zwar besser in die Partie, blieb jedoch im letzten Drittel weitgehend harmlos. Das frühe 3:0 nach der Pause ließ dann endgültig keine Zweifel mehr am Sieger aufkommen. Beflügelt von der eigenen Dominanz spielte sich Petersaurach phasenweise in einen regelrechten Offensivrausch. Der TSV hingegen wirkte teilnahmslos und blieb oft nur Statist auf dem Platz.

Ein Elfmeter zum zwischenzeitlichen 4:1 ließ bei den Gästen kurz Hoffnung aufkeimen. Aber in der Schlussphase machte die SG mit zwei weiteren Treffern das halbe Dutzend voll.

Mit dem deutlichen Heimsieg sichert sich Petersaurach nicht nur drei Punkte, sondern dank des gewonnenen direkten Vergleichs mit Markt Erlbach auch den Verbleib in der Liga.

Bericht: Thomas Grüner