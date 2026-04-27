Klassenerhalt gesichert: Schwaig gewinnt klar in Augsburg

Schwaig hat den Klassenerhalt in der Bayernliga Süd sicher. – Foto: Simon Eiler

Dabei gab es bereits vor der Partie etwas zu feiern, denn mit Cheftrainer Christian Wiggerl Donbeck, Co-Trainer Walter Werner sowie Torwart-Trainer Ben Ostermair geht der FC Schwaig mit seinem bewährten Trainerteam auch in die neue Bayernligasaison.

Mit einem klaren und auch in der Höhe absolut verdienten 4:0-Auswärtserfolg bei Türkspor Augsburg sicherte sich der FC Schwaig bereits drei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt in der Bayernliga Süd, sodass der Landkreis Erding auch in der kommenden Saison wieder in der zweithöchsten Amateurklasse vertreten sein wird.

Im Gegensatz zum Heimspiel gegen Deisenhofen änderte Donbeck seine Mannschaft auf drei Positionen: Für den rotgesperrten Hannes Empl rückte Sebastian Hofmaier an die Seite von Mathias Leiber in der Innenverteidigung. Youngster Philipp Gau ersetzte den verletzten Noah Brill auf der linken Außenverteidigerposition, und Daniel Gaedke begann rechts offensiv für Felix Günzel.

Von Beginn an war Schwaigs Marschrichtung klar zu erkennen: Das Team wollte unbedingt die drei Punkte mitnehmen und übernahm von Anfang an die Kontrolle. So dauerte es gerade einmal zehn Minuten, bis die Gäste mit 1:0 in Führung gingen. Gaedke bediente Robert Rohrhirsch auf dem linken Flügel, der vom linken Strafraumeck eine perfekt getimte Flanke auf Raffi Ascher schlug. Ascher nahm den Ball direkt und schob ihn aus fünf Metern Entfernung in die Maschen. Rohrhirsch war es auch, der das 2:0 mustergültig vorbereitete, als er einen tollen Pass von Tim Schels mitnahm, in den Strafraum eindrang und uneigennützig auf Ascher querlegte, der keine Mühe hatte, aus sechs Metern zu vollstrecken (30.)

Augsburg noch gut bedient

Nur drei Minuten später wehrte Kapitän Berkan Aydin einen Ascher-Schuss kurz vor der Torlinie ab. Kurz vor dem Seitenwechsel kam Vincent Sommer im Strafraum an den Ball, tanzte zwei Gegenspieler aus, doch Aydin blockte seinen Schuss im allerletzten Moment noch ab.

In der zweiten Hälfte änderte sich am Spielverlauf nichts. Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, als die Gäste das 3:0 nachlegten. Gaedke legte sich die Kugel per Kopf vor, überlief seinen Gegenspieler und schob aus elf Metern souverän ein. FCS-Torwart Felix Thiel musste über 90 Minuten hinweg nicht einmal ernsthaft eingreifen. Im Gegensatz zu seinem Gegenüber Yilmaz, der sich längst das Prädikat „Bester Spieler der Gastgeber“ verdient hatte.

In der 66. Minute reagierte er glänzend, als er einen Schuss von Ascher per Fußreflex abwehrte. Rohrhirsch hatte davor Ascher auf die Reise geschickt. In der nächsten Szene wehrte Yilmaz wieder einen Ascher-Schuss mit dem Fuß ab, den Nachschuss von Felix Günzel wehrte Daniel Biermann für seinen bereits geschlagenen Torhüter auf der Linie mit dem Oberarm ab. Der souveräne Schiedsrichter Stefan Treiber ließ aber trotz Protesten der Gäste weiterspielen und verweigerte ihnen den möglichen Strafstoß.

Trotzdem ließ Schwaig nicht nach und kreierte Tormöglichkeiten. Torjäger Ascher zog im Privatduell mit Torwart Yilmaz zweimal den Kürzeren, ehe in der 89. Minute doch noch das vierte Tor fiel. Sommer spielte einen wunderschönen Pass in die Tiefe auf Fabio Groß, der von der linken Seite quer auf Günzel legte. Günzel lauerte am kurzen Pfosten und drückte die Kugel über die Linie. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, die über 90 Minuten die richtige Mentalität hatte und keinen Millimeter vom Matchplan abwich“, so Trainer Donbeck nach der Partie. Für Schwaig geht es nun am Donnerstag weiter mit dem Heimspiel gegen den SV Erlbach um 19.30 Uhr.