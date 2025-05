Klassenerhalt gesichert

Die Gäste, die eine Woche zuvor schon als Absteiger feststanden und wenige Tage zuvor noch ein Testspiel gegen Eintracht Frankfurt absolvierten, konnten sicherlich befreit aufspielen. Die Frankenhäuser brauchten für den „rechnerischen“ Klassenerhalt noch einen weiteren Sieg, um ganz sicher auch im kommenden Spieljahr in der Verbandsliga zu spielen.

Die Hausherren starteten direkt mit der ersten Chance nach nur einer Minute. Carsten Kammlott erkämpfte sich den Ball, steckte auf Sebastian Lobodasch durch, dessen Abschluss knapp am Pfosten vorbei ging. (1’) Ein erstes Ausrufezeichen und die Gastgeber machten weiter, eine Flanke von Justin Helbing hätte fast Paul Friedemann als Abnehmer gefunden und nur drei Minuten später war es Helbing selbst, dessen Abschluss von Keeper Stern vereitelt wurde. (4’/7’) Auf der anderen Seite hätte Weimar nach einem Fehler von Sünkel fast in Führung gehen können, doch Orlamünde konnte den Ball nicht gewinnbringend im Tor unterbringen. (9’) Es brauchte zwei weitere vergebene Chancen der spielbestimmenden Heimelf, ehe man endlich einen Treffer bejubeln durfte. So scheiterte Helbing zweifach, ehe Kammlott eine Flanke von Patrick Meier ins Tor beförderte. (21’) Mit der knappen aber vollkommen verdienten Führung plätscherte das Spiel vor sich hin. Die Hausherren ließen einige gute Möglichkeiten liegen und versuchten sich auch kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal. Zunächst war es Jerome Riedel, dessen Ball, nach Zuspiel von Kammlott, in letzter Sekunde geblockt wurde. (40’) Eine Minute später versuchte es Lobodasch aus der Distanz, ehe Riedels Abschluss vom Weimarer Keeper gehalten wurde. So ging es mit einer knappen Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Bad Frankenhausen spielte und vergab einige gute Chancen. So war es Patrick Meier der in der 47. Spielminute im Abschluss scheiterte – zwei Minuten später wurde dieser im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den folgerichtigen Elfmeter verwandelte Schneider souverän zum 8. Saisontreffer. (49’) Ein weiterer Pfiff im Strafraum blieb aus, als Schneider wenige Minuten später von den Beinen geholt wurde. In der 55. Spielminute hatte man das 3:0 schon auf den Lippen, doch der Abschluss von Justin Helbing traf nur die Latte und sprang von Linie zurück. (55’) Also brauchte es erneut ein Tor von Carsten Kammlott. Der Frankenhäuser Offensivspieler nutzte ein Flanke von Robert Ränke per Kopf zum überlegten 3:0. (57’) Einige Wechsel später gab es in der letzten Viertelstunde noch ein paar vereinzelte Chancen. So wurde Christopher Sünkel in der 72. Spielminute das erste Mal gefordert als M. Franz sich aus der Distanz versuchte. Auf der anderen Seite scheiterte Riedel erneut. Erst in der Nachspielzeit kassierte die Heimelf dann doch noch einen Gegentreffer. Kühnemund beförderte den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte und stellte auf 3:1.

Fazit: Damit gewann der SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen das neunte Spiel der Saison und darf sich nun ganz sicher über den Klassenerhalt sein. Am kommenden Samstag geht es zum Tabellendritten nach Jena, der sicher ein anderer Prüfstein sein wird. Anstoß der Partie ist um 15:00 Uhr.