Klassenerhalt geschafft – TVKW jubelt auf der Coach

Wenige Sekunden fehlten dem TV Kalkum-Wittlaer, um den vorzeitigen Klassenerhalt in der Bezirksliga zu feiern. In der Partie des vorletzten Spieltags war eigentlich schon alles angerichtet für ein Happyend einer nicht nach Plan gelaufenen Saison. Die Elf von Navid Fazeli lag gegen den Aufsteiger DSC 99 bis in die Schlussminute hinein mit 2:1 in Führung, was gereicht hätte, um einen Haken hinter die Spielzeit zu setzen. Doch anstatt den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen, fing sich der TVKW im Anschluss an einen Freistoß von Pascal Ryboth noch den Ausgleich durch ein Eigentor von Jacob Schwalbach ein.