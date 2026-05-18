Klassenerhalt geschafft – trotz Niederlage in Gelsenkirchen

Die Eintracht begann couragiert und setzte Schalke früh unter Druck. Ballgewinne im Mittelfeld sorgten für erste offensive Ansätze, doch die klareren Möglichkeiten erspielten sich zunächst die Gastgeber.
Schalke kam nach rund zehn Minuten besser ins Spiel und erhöhte den Druck. Ein Pfostenschuss von El-Faouzi (11.) leitete eine starke Phase der Hausherren ein, in der auch Thorben Hoffmann mehrfach im Mittelpunkt stand. Der Braunschweiger Keeper parierte unter anderem gegen Sylla und Aouchiche stark und hielt seine Mannschaft im Spiel.
Auf der anderen Seite meldete sich die Eintracht offensiv nur vereinzelt, unter anderem durch einen Versuch von Lino Tempelmann und einen vermeintlichen Treffer von Fabio Kaufmann, der jedoch wegen Abseits keine Anerkennung fand. Kurz darauf nutzte Schalke eine Druckphase zur Führung: Nach mehreren Paraden von Hoffmann staubte Adil Aouchiche zum 1:0 ab (36.).
Hoffmann hält, Schalke bleibt dominant
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst in Schalker Hand. Direkt nach Wiederanpfiff verhinderte Hoffmann mit einer starken Reaktion aus kurzer Distanz gegen Sylla einen zweiten Gegentreffer (51.).
Die Eintracht bemühte sich um offensive Entlastung, kam jedoch kaum zu klaren Abschlüssen. Mehrfach wurden Angriffe wegen Abseits unterbrochen, sodass der Rhythmus im Offensivspiel fehlte.
Schalke blieb insgesamt spielbestimmend, ließ im weiteren Verlauf aber die letzte Konsequenz vermissen. Aouchiche und Becker verpassten das mögliche 2:0, während Braunschweig nur sporadisch für Entlastung sorgen konnte.
Niederlage ohne sportliche Folgen
In der Schlussphase versuchte die Eintracht, noch einmal Druck aufzubauen, doch echte Chancen blieben aus. Schalke spielte die Führung kontrolliert zu Ende und brachte den knappen Sieg über die Zeit.
Trotz der Niederlage war der Spieltag aus Braunschweiger Sicht erfolgreich: Durch das bessere Torverhältnis gegenüber Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf sicherten sich die Löwen Platz 15 und damit den direkten Klassenerhalt.
Damit endet eine intensive Saison mit einem positiven Abschluss – auch wenn der letzte Schritt in Gelsenkirchen sportlich verloren ging, wurde das große Ziel dennoch erreicht.