Klassenerhalt geschafft – trotz Niederlage in Gelsenkirchen

Die Eintracht begann couragiert und setzte Schalke früh unter Druck. Ballgewinne im Mittelfeld sorgten für erste offensive Ansätze, doch die klareren Möglichkeiten erspielten sich zunächst die Gastgeber. Schalke kam nach rund zehn Minuten besser ins Spiel und erhöhte den Druck. Ein Pfostenschuss von El-Faouzi (11.) leitete eine starke Phase der Hausherren ein, in der auch Thorben Hoffmann mehrfach im Mittelpunkt stand. Der Braunschweiger Keeper parierte unter anderem gegen Sylla und Aouchiche stark und hielt seine Mannschaft im Spiel.

Auf der anderen Seite meldete sich die Eintracht offensiv nur vereinzelt, unter anderem durch einen Versuch von Lino Tempelmann und einen vermeintlichen Treffer von Fabio Kaufmann, der jedoch wegen Abseits keine Anerkennung fand. Kurz darauf nutzte Schalke eine Druckphase zur Führung: Nach mehreren Paraden von Hoffmann staubte Adil Aouchiche zum 1:0 ab (36.). Hoffmann hält, Schalke bleibt dominant Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst in Schalker Hand. Direkt nach Wiederanpfiff verhinderte Hoffmann mit einer starken Reaktion aus kurzer Distanz gegen Sylla einen zweiten Gegentreffer (51.).