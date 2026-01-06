Klassenerhalt gefährdet: Berolina Mitte tauscht den Trainer

Berolina Mitte ist mit einem neuen Trainer in das Jahr 2026 gestartet.
In der Vorsaison schaffte Berolina Mitte den Klassenerhalt in der Landesliga St. 2 mit drei Punkten Vorsprung. Großen Anteil daran hatte Pierre Tänzer, der vor ziemlich genau einem Jahr auf dem Trainerstuhl Platz nahm und das Team mit einer ordentlichen Rückserie zum Ligaverbleib führte. In der laufenden Saison blieb der Erfolg dann aus. Bero ist mit nur sieben gesammelten Zählern aus 15 Partien Tabellenletzter der Landesliga St. 1. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt schon zehn Punkte.
Der erneute Klassenerhalt scheint bereits in der Hinrunde in weite Ferne gerückt zu sein. Doch womöglich gelingt dieser noch mit einem neuen Impuls an der Seitenlinie. Pierre Tänzer wurde im Dezember von seinen Aufgaben entbunden. Sein Nachfolger ist ein alter Bekannter bei Bero Mitte. Christian Peter (geb. Zinke) war jahrelang als Co-Trainer im Verein aktiv, nahm sich zuletzt eine Auszeit. Künftig agiert der 37-Jährige als Chef und hat die schwere Aufgabe, Berolina Mitte in der Klasse zu halten.
