Klassenerhalt für TSV Immenhausen II

– Foto: TSV Immenhausen

Die zweite Mannschaft der TSV Immenhausen hat im letzten Heimspiel der Saison einen wichtigen 4:2-Erfolg gegen Mitaufsteiger SV Ehlen gefeiert und damit vorzeitig den Klassenerhalt in der Kreisliga A perfekt gemacht. Während es für die Gäste tabellarisch um nicht mehr viel ging, war den Hausherren die Bedeutung der Partie über die gesamte Spielzeit anzumerken.

Die TSV übernahm von Beginn an die Kontrolle und belohnte sich früh durch Rene Döring mit der 1:0-Führung (8‘). Auch in der Folge blieb Immenhausen spielbestimmend, ließ jedoch mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt – entweder fehlte die letzte Präzision oder der Gästekeeper war zur Stelle.