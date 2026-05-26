Klassenerhalt für TSV Immenhausen II

Die zweite Mannschaft der TSV Immenhausen hat im letzten Heimspiel der Saison einen wichtigen 4:2-Erfolg gegen Mitaufsteiger SV Ehlen gefeiert und damit vorzeitig den Klassenerhalt in der Kreisliga A perfekt gemacht. Während es für die Gäste tabellarisch um nicht mehr viel ging, war den Hausherren die Bedeutung der Partie über die gesamte Spielzeit anzumerken.
Die TSV übernahm von Beginn an die Kontrolle und belohnte sich früh durch Rene Döring mit der 1:0-Führung (8‘). Auch in der Folge blieb Immenhausen spielbestimmend, ließ jedoch mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt – entweder fehlte die letzte Präzision oder der Gästekeeper war zur Stelle.
Effizienter zeigte sich dagegen Ehlen: Mit den einzigen beiden Torchancen der ersten Halbzeit drehten die Gäste die Partie plötzlich auf 1:2 (34‘, 42‘). Die Antwort der TSV ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Noch vor dem Pausenpfiff setzte Nasim Ghasemi energisch nach und verwandelte einen Nachschuss zum wichtigen 2:2-Ausgleich (44‘).
Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild: Immenhausen agierte geduldig, kontrollierte das Spielgeschehen und arbeitete konsequent am erneuten Führungstreffer. Dieser fiel schließlich in der 78. Minute: David Golek stellte mit seinem Treffer zum vielumjubelten 3:2 die Weichen. Nur wenige Minuten später stellte Stefan Bachmann in alter Torjäger-Manier souverän auf 4:2 (83‘) und sorgte für die nicht weniger umjubelte Vorentscheidung.
Mit dem verdienten Heimsieg und den gleichzeitigen Patzern der Konkurrenz durfte die TSV Immenhausen II nach dem Spiel nicht nur einen gelungenen Saisonabschluss feiern, sondern auch den Klassenerhalt. Damit sichert sich die Mannschaft eine weitere Saison in der Kreisliga A.
Aufstellung TSV Immenhausen II:
Marco Schneider, Rene Döring, Ivan Montero Rodriguez, Colin Schöps (77‘ Tobias Schroeder), David Golek, Fiete Römer, Niels Krüger (46‘ Nico Rottstädt), Steffen Meywirth (46‘ Maurice Mündelein), Nasim Ghasemi (90‘ Mert Ongun), Luca Marinho da Costa (46‘ Gian Luca Caracciolo), Stefan Bachmann
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
1:0 Rene Döring (8‘)
1:1 Janik Wassmuth (34‘)
1:2 Fabio Rudolph (42‘)
2:2 Nasim Ghasemi (44‘)
3:2 David Golek (78‘)
4:2 Stefan Bachmann (83‘)