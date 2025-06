Klassenerhalt für ganzen Verein: Neurieds U23 bleibt Sprungbrett für Junioren

Am Ende durfte gefeiert werden: Neurieds U23 belohnte sich in der Relegation für den starken Schlussspurt in der Liga mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen. – Foto: Andreas Wenzel

Als Robert Schöttl dann auch noch Mats Hummels am Flughafen über den Weg gelaufen ist, dürfte er sich bestätigt gefühlt haben: Dieses Pfingstwochenende hätte für den Fußballtrainer der U23 des TSV Neuried gar nicht optimaler laufen können.

Nach anstrengenden Wochen und Monaten ließ es sich der 32-Jährige gemeinsam mit Freunden auf Mallorca gutgehen. Dass er auf der Deutschen liebsten Partyinsel feiern durfte und nicht seinen Frust ertränken musste, hatte er dem erfolgreichen Saisonfinale mit seinen Fußballern am späten Freitagabend zu verdanken. In der Abstiegsrelegation der Kreisklasse, die im Spielkreis München als Entscheidungsspiel ohne Rückspiel ausgetragen wurde, bezwangen die Grün-Weißen den A-Klasse-Vizemeister FC Posavina München klar und deutlich mit 5:1 (siehe Kasten) und können somit auf den letzten Drücker für ein weiteres Jahr in der Kreisklasse 3 München planen. Auf den letzten Drücker, oder für Schöttl: genau zur rechten Zeit. Natürlich hätte der TSV-Coach die Relegation lieber vermieden. Nach einer weiteren Umbruch-Saison der Neurieder Zweiten hatte es aber lange gedauert, ehe sich das Konstrukt gebildet hatte, die Relegation schien schon recht früh das maximal Mögliche. „Wir haben drei Spieltage vor Schluss unsere Mannschaft gefunden“, sagte Schöttl lachend. „Drei Spiele, sieben Punkte: Da sieht man, was wirklich möglich ist mit der Truppe.“

Gerade noch rechtzeitig war die TSV-Reserve in Fahrt gekommen, um den einzigen direkten Abstiegsplatz zu verlassen und sogar überraschend doch noch am direkten Klassenerhalt zu schnuppern. Der Gang in die Relegation ließ sich für die Würmtaler dann zwar nicht vermeiden, dort aber zeigte das Team, wozu es zu leisten imstande sei, wie Schöttl nach dem 5:1-Erfolg zufrieden betonte. „Ich bin heilfroh, dass ich die Jungs habe.“ Fr., 06.06.2025, 20:00 Uhr TSV Neuried TSV Neuried II FC Posavina München FC Posavina 5 1 Abpfiff