Klassenerhalt eingetütet!

Die Roosters dürfen sich über den Klassenerhalt im zweiten Kreisklassenjahr freuen – Foto: Bernhard Schramma

Nach der Niederlage gegen Barbing hatte Thalmassing die nächste große Chance, den Klassenerhalt endgültig perfekt zu machen. Gegen den direkten Konkurrenten Neutraubling ging es für beide Teams um enorm wichtige Punkte.

Die Partie begann mit Vorteilen für Neutraubling. In der 10. Minute führte ein Freistoß aus rund 25 Metern zur Führung: Nach einer Hereingabe konnte Zeitler zunächst den Kopfball parieren, war beim Nachschuss jedoch machtlos – 1:0 für Neutraubling.In der 17. Minute folgte eine bittere Szene für Thalmassing: Nach einem Zusammenstoß bei einem Kopfballduell blieb Nesslauer verletzt liegen und musste mit der Diagnose Kieferhöhlenbruch ausgewechselt werden. Gute Besserung an dieser Stelle.

Mit einem Sieg oder Remis hätte Thalmassing den Klassenerhalt sichern können, während die Gastgeber in jenem Falle den Gang in die Relegation antreten müssten. Für Neutraubling ging es entsprechend um alles, um weiterhin Chancen auf den direkten Ligaverbleib zu haben. Personell war die Lage bei Thalmassing weiterhin stabil. Zu den bekannten Verletzten gesellten sich weiterhin die Urlauber mit Abwehrchef Froschhammer und Eisenhut Flo.

In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Neutraubling blieb zunächst gefährlicher, scheiterte aber mehrmals an dem Thalmassinger Keeper. Thalmassing kämpfte sich langsam in die Partie. 32. Minute Abschluss von Kammermeier, der Torwart kann den Ball nicht festhalten, Jul legt quer auf Zelzer und dieser schiebt ein. Der Treffer wird jedoch aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Kurz vor der Halbzeit gelang dann der Ausgleich: Nach einem Ballgewinn im Zentrum spielte Faltermeier auf Zelzer, der querlegte, sodass Wiedemann zum 1:1 einschieben konnte.

Nach der Pause kam Neutraubling zunächst besser aus der Kabine, konnte seine Möglichkeiten jedoch nicht nutzen. In der 50. Minute drehte Thalmassing das Spiel: Zelzer bewies Übersicht und setzte Faltermeier in Szene, der den Ball technisch stark verwertete und zur 2:1-Führung traf. Das Spiel blieb weiterhin intensiv. In der 80. Minute gelang Neutraubling der Ausgleich: Erneut durch einen Freistoß, die den Kopf von Moszek fand, der zum 2:2 traf. Nur wenige Minuten später folgte der augenscheinliche Todesstoß für Thalmassing: Ein unglücklicher Klärungsversuch von Dani Langner landete im eigenen Tor – 3:2 für Neutraubling. Doch Thalmassing gab sich nicht auf, bewies erneut Moral und kämpfte sich zusammen als Mannschaft zurück, drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit wurde der Einsatz belohnt: Nach einem Handspiel von Moszek im Strafraum gab es Elfmeter. Johannes Zelzer trat an und verwandelte souverän zum 3:3-Endstand.

Nach einem turbulenten Spiel, das viele Wendungen hatte, sicherte sich Thalmassing diesen wichtigen Punkt. Trotz Rückständen bewies die Mannschaft Moral und kämpfte sich immer wieder zurück ins Spiel. Mit diesem Ergebnis ist der Klassenerhalt in der Kreisklasse geschafft, da man nicht mehr quotientenschlechtester Drittletzter werden kann. Die Mannschaft kann somit im letzten Heimspiel befreit aufspielen und die Saison positiv abschließen.

Für Neutraubling hingegen bleibt nun die Gewissheit in die Abstiegsrelegation zu müssen, Gegner ist der zweitplatzierte der A-Klasse 4.