Klassenerhalt: Die U23 des FC Deisenhofen kann aufatmen

Trotz der 1:2-Heimniederlage gegen Planegg-Krailling bleibt die U23 des FCD in der Liga. Bad Heilbrunns Last-Minute-Sieg rettet die Deisenhofener.

Am Sonntag gegen 17 Uhr, knapp 44 Stunden nach dem Schlusspfiff bei der eigenen 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den SV Planegg-Krailling, durfte man beim FC Deisenhofen aufatmen: Das 1:0 des SV Bad Heilbrunn gegen den TSV Gilching durch ein Tor in der 89. Minute bedeutet für die U23 des FCD den sicheren Verbleib in der Bezirksliga Süd.

Im Duell mit dem Tabellenzweiten hatten die engagierten Blauhemden vergeblich versucht, sich aus eigener Kraft zu retten. „Planegg hat Druck gemacht, war körperlich sehr robust. Die Schiedsrichterin hatte da eine großzügige Linie“, sah FCD-Coach Andreas Budell erwartet zweikampfstarke Gäste, denen sein Team aber gut Paroli bot. Die erste Großchance gehörte Deisenhofen, Florian Weber schoss nach einer schönen Kombination frei vor dem Tor SV-Keeper Marijan Krasnic an. Kurz danach markierte Dario Matijevic nach einer abgewehrten Ecke per Distanzschuss ins Eck das 0:1 (28.). „Den trifft er gut, aber da haben wir in der Rückraumabdeckung geschlafen“, so Budell, dessen Team danach wieder gute Aktionen hatte, aber einmal auch im Glück war, als die Planegger nur den Pfosten trafen. Kurz vor der Pause sah dann Torschütze Matijevic Rot, weil er dem am Boden liegenden Lukas Vollmer den Ball ins Gesicht geworfen haben soll (41.).

Trotz einer sehr ordentlichen zweiten Halbzeit kassierte der FCD in Überzahl das 0:2 durch Valentino Gavric, der nach einem Konter per Volleyschuss traf (57.). „Super-Flanke, Super-Abschluss: Das war ein wunderschönes Tor“, räumte der Budell ein, aber er betonte angesichts des vorangegangenen Ballverlusts und Abwehrverhaltens auch: „Das darf nicht passieren.“ Eren Özbek stellte nach einer Ecke mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zwar schnell den Anschluss her (63.), doch trotz guter Chancen blieb das 1:2 bestehen. „Wir haben es leider nicht mehr geschafft, ein Tor zu machen. Das letzte Quäntchen hat gefehlt. Aber kämpferisch und vom Einsatz her war es ein gutes Spiel von uns, es war Zug drin“, lobte Budell seine Mannschaft, er bescheinigte zudem den Einwechselspielern Noah Rehm, Vegas Niederdorfer und Marco Bisignano: „Sie haben frischen Wind gebracht.“ (um)

FC Deisenhofen U23 - SV Planegg-Krailling 1:2 (0:1) FC Deisenhofen U23: Widmann - Lindenauer (70. Niederdorfer), Özbek, Sagner (88. Hoffmann), Ngeukeu (65. Bisignano), Blauensteiner (54., Rehm), Vollmer, Martin, Rogalski (83. Gaub), Herrmann, Weber Tore: 0:1 Matijevic (28.), 0:2 Gavric (57.), 1:2 Özbek (63.) Rot: Matijevic (41., grobe Unsportlichkeit)