Klassenerhalt bereits gesichert: OFC dennoch mit Personalsorgen

Nach dem jüngsten 1:1-Unentschieden gegen den FC-Astoria Walldorf ist der Ligaverbleib der Offenbacher gesichert. Da es in dieser Saison bei vier Absteigern bleibt, kann der OFC den 14. Tabellenplatz mit aktuell 40 Punkten nicht mehr verlieren. Im letzten Heimspiel vor 4821 Zuschauern traf Kristjan Arh Cesen zur zwischenzeitlichen Führung, ehe Muhammed Yasin Batuhan Zor für die Gäste von Trainer Andreas Schön ausglich.

Das Aufeinandertreffen am Samstag um 14 Uhr verspricht ein Duell auf Augenhöhe, wie bereits das Hinspiel zeigte. Damals trennten sich die Mannschaften vor 5013 Zuschauern mit einem 1:1-Unentschieden. Unter dem damaligen OFC-Trainer Kristjan Glibo hatte Kilian Skolik die Führung erzielt, die jedoch durch Mathias Fetsch für die Zweitvertretung der Freiburger ausgeglichen wurde. Nun können beide Teams ohne akuten tabellarischen Druck aufspielen.

Auch der SC Freiburg II hat den Klassenerhalt geschafft und rangiert mit 45 Punkten auf dem elften Platz. Die Breisgauer von Trainer Bernhard Weis legten zuletzt eine starke Serie von fünf Siegen hin, bevor sie am vergangenen Wochenende beim TSV Steinbach Haiger mit 1:3 verloren, wobei Bismark Adomah das einzige Freiburger Tor erzielte.

Herausfordernde personelle Situation

Trotz des sportlichen Erfolgs ist die personelle Lage am Bieberer Berg äußerst angespannt. Der Verein erklärte hierzu: „Die personelle Situation bei unseren Kickers bleibt leider auch zum Ende der Saison weiterhin herausfordernd.“

Die Liste der Ausfälle ist lang: Daniel Dejanovic steht vor einer erneuten Kreuzbandoperation und wird „dem OFC leider erneut mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen“. Ronny Marcos fällt mit einer Netzhautverletzung voraussichtlich bis zum Saisonende aus. Während Max Rossmann und Onur Ünlücifci nach Operationen bereits in der Reha sind, plagt sich Boubacar Barry mit Wadenproblemen. Bei Marc Wachs und Noah Lehmann stehen noch Untersuchungen aus, für Jayson Breitenbach ist ein Meniskuseingriff geplant.

Es gibt jedoch auch kleine Lichtblicke: Kilian Skolik, Sascha Korb sowie Keanu Staude und Jelle Goselink befinden sich nach muskulären und Knieproblemen wieder im Aufbautraining. Der Verein betont, man arbeite intensiv daran, „alle Spieler bestmöglich auf ihrem Weg zurück zu begleiten.“

Planungssicherheit abseits des Platzes

Während das Trainerteam die Aufstellung für das Wochenende improvisieren muss, schreiten die strukturellen Planungen voran. Das Torwartteam für die kommende Saison ist mittlerweile komplett. Nach der Vertragsverlängerung von Stammtorhüter Johannes Brinkies konnten die Offenbacher nun auch Nikolas Tatomirovic und Angelo Tramontana weiter an sich binden.

Zudem dürfen sich die Stadionbesucher auf eine Neuerung freuen: Ab dem 1. Juli 2026 übernimmt die Radeberger Gruppe mit den Marken von PepsiCo die Versorgung der Zuschauer als neuer Partner für alkoholfreie Getränke.