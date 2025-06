Klassenerhalt beim Debüt: Offermann übernimmt Etelsen

Offermann selbst verfolgte den Fußball in den vergangenen Jahren nur als Zuschauer, war zuletzt in der Saison 2019/20 als Assistent von Alexander Kiene beim VfB Oldenburg aktiv. Als Cheftrainer gewann er unter anderem 2018 die Bremen-Liga-Meisterschaft mit dem Brinkumer SV und verpasste nur knapp den Aufstieg in die Regionalliga. Nun zog es ihn zurück an die Seitenlinie: „Als Etelsen dann an mich herangetreten ist, musste ich zwar noch ein paar Dinge abklären, aber letztlich nicht lange überlegen. Ich habe Bock auf den Verein und bin dann vielleicht derjenige, der für einen Neuanfang sorgen kann."

Offermann legte einen Traumstart hin. Denn der TSV Etelsen schaffte tatsächlich das kleine Fußballwunder, gewann sein Heimspiel gegen den formstarken TuS Harsefeld nach überzeugender Leistung mit 4:1. Leon Krämer verbuchte einen Dreierpack. Zugleich kassierte Rot-Weiss Cuxhaven bei Treubund Lüneburg eine 3:8-Klatsche und der TSV Bardowick unterlag beim bisherigen Schlusslicht Römstedt mit 0:1. Durch die Patzer der Konkurrenz kletterten die Schlossparkkicker noch auf Rang zwölf und dürfen auch in der kommenden Spielzeit in der Landesliga antreten. Rot-Weiss Cuxhaven und Bardowick rutschen hingegen in die Bezirksliga ab.