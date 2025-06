Klassenerhalt auf letzter Rille – „Drei, vier Hundertprozentige haben wir verhauen“

Die Pframmener kommen nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den SCBV hinaus

Was deren Coach Gediminas Sugzda vor dem Worst Case bewahrte. Der als haushoher Titelfavorit in die Saison gegangene SCBV schrammte nur um Haaresbreite von einem Zähler an der Abstiegsrelegation vorbei. Wobei den Gästen am Sonntag mehr als einmal Fortuna zur Seite stand. „Drei, vier Hundertprozentige haben wir verhauen“, ärgerte sich Pframmerns Abteilungsleiter: „Die schießen einmal aufs Tor und der ist drin.“